Gewusst? Daher kennen sich Mia Julia und Lukas Podolski

Bei der Filmpremiere der Dokumentation "Poldi" über Fußballlegende Lukas Podolski (41) war auch Sängerin Mia Julia (39) unter den Gästen. Die Mallorca-Ikone war gekommen, um ihren guten Bekannten zu unterstützen und den besonderen Abend mit ihm zu feiern. Im Promiflash-Interview plauderte sie dabei aus, wie die beiden überhaupt zueinandergefunden haben – denn nicht jeder weiß, was hinter ihrer Beziehung steckt.

Der Schlüssel zur Freundschaft ist ein gemeinsamer Bekannter: Markus Krampe. "Wir kennen uns durch Markus Krampe. Markus Krampe ist seit Jahren mein Booker", erklärte Mia gegenüber Promiflash. Krampe und Lukas hätten gemeinsam das Glücksgefühle-Festival auf die Beine gestellt – "sehr erfolgreich", wie sie betonte. Darüber seien sie sich näher gekommen. Auf die Frage, wie eng die beiden privat miteinander sind, antwortete Mia ehrlich: "Ich finde, dass man sagt, Freunde, da gehört immer noch viel mehr dazu. Aber wenn wir uns sehen, freuen wir uns immer sehr. Wir verstehen uns gut, haben auch schon oft gelacht und so, und wir sind sehr gute Bekannte, würde ich sagen."

Mia Julia, die mit bürgerlichem Namen Mia Julia Brückner heißt, ist vor allem als Partyschlager-Sängerin bekannt und feierte ihren Durchbruch insbesondere durch Auftritte auf Mallorca. Lukas wiederum blickt auf eine lange Karriere als Fußballprofi zurück und ist längst auch abseits des Platzes unternehmerisch aktiv. Nun widmet sich der ehemalige Nationalspieler auch dem Film – mit der Dokumentation "Poldi" gibt er Einblicke in sein Leben und seine Karriere.

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Imago Mia Julia Brückner bei der Premiere des Netflix-Doku-Films "Poldi" im RheinEnergieStadion, Köln, 27.05.2026

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Revierfoto / ActionPress Markus Krampe, Ex-Manager von Michael Wendler

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Imago Lukas Podolski bei der Premiere der Netflix-Doku "Poldi" im RheinEnergieStadion in Köln, 27.05.2026