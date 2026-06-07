Darum lehnt Mia Julia Reality-TV-Anfragen konsequent ab

Für Mia Julia (39) kommt ein Comeback im Reality-TV nicht mehr infrage – und das, obwohl die Anfragen bei ihr nicht abreißen. Im Promiflash-Interview erklärte die Ballermann-Sängerin jetzt ganz offen, dass sie sämtliche Angebote für Realityshows ablehnt. "Auf gar keinen Fall. Also, auch da kommen immer wieder Anfragen. Und da wird bei uns auch immer sehr freundlich abgelehnt. Also mein Team, die leiten das immer weiter. Aber ich sage dann immer nee, danke", stellte sie unmissverständlich klar.

Konkret nannte sie auf Nachfrage das Format Das Sommerhaus der Stars als Beispiel für eine Show, die ebenfalls bei ihr angefragt hat – und ebenfalls eine Absage bekam. Der Grund dafür liegt ihr offensichtlich am Herzen: Das viele Streiten, das solche Formate prägt, ist einfach nicht ihr Ding. "Ich habe dieses Trash-Gen irgendwie nicht. Ich will immer, dass sich alle so verstehen", erklärte sie im Interview. Ihr Charakter und ihre "große Schnauze" würden bereits ohne Trash genug polarisieren, betonte sie.

Dabei ist Mia Julia dem Reality-TV nicht völlig fremd. Die Sängerin, die auch als Mia Magma bekannt ist und neben ihrer Musikkarriere in der Erotikbranche tätig war, nahm gleich zweimal an Promi Big Brother teil – einmal in der regulären Ausgabe und einmal in der Version mit dem Streamer und Entertainer Knossi (39). Weitere Abenteuer dieser Art plant sie allerdings nicht mehr ein. Erfolg hat sie ohnehin auch anderweitig: Vor sechs Monaten wurde Mia Julia von der Plattform BestFans als Deutschlands erfolgreichste Erotik-Creatorin ausgezeichnet. Im Gespräch mit der Plattform zeigte sie sich damals überwältigt und sagte: "Ich musste den Satz wirklich mehrmals lesen – so krass war das Gefühl!" Den Titel bezeichnete sie sogar als "Ritterschlag für meinen Lifestyle" und machte klar, wie viel ihr diese Anerkennung bedeutet.

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IMAGO / KreativMedia Press Mia Julia, November 2023

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IMAGO / foto2press Mia Julia, April 2025

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IMAGO / Panama Pictures Mia Julia, Juni 2025