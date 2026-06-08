Nicht Fußball: Das mag Mia Julia an der WM am meisten

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht vor der Tür – und ganz Deutschland fiebert dem Turnier entgegen. Auch Sängerin Mia Julia (39) lässt sich von der Vorfreude anstecken, wenn auch aus einem etwas anderen Grund als die meisten. Im Promiflash-Interview hat die Schlagersängerin verraten, was sie an der WM wirklich begeistert.

Fußball steht für Mia Julia dabei gar nicht so sehr im Vordergrund. "Ich gebe es offen zu. Ich bin nicht so im Fußballgame drin. Ich drücke dann natürlich die Daumen und wünsche mir, dass Deutschland ganz weit kommt und so", erklärt sie ehrlich. Was die Sängerin jedoch wirklich liebt, ist die besondere Atmosphäre, die ein solches Turnier mit sich bringt: "Aber ich feiere einfach so diese Stimmung, dieses alle sind draußen. Alle sind so miteinander. Irgendwie wird dir öfter mal zugelächelt. Die Leute sind lockerer und viel freundlicher und keiner ist so gestresst wie sonst." Diese ausgelassene Gemeinschaftsstimmung wünscht sie sich am liebsten für immer: "Und dieses Gefühl, das wünsche ich mir, dass es viel länger geht. Also, dass es immer so wäre auch draußen, denn es ist gerade Sommer. Dann ist das ganze Leben eher draußen und so. Da ruft keiner das Ordnungsamt an."

Mia Julia, die mit bürgerlichem Namen Mia Julia Brückner heißt und auch unter dem Pseudonym Mia Magma bekannt wurde, feiert mit ihrer Musik seit Jahren große Erfolge. Die Sängerin und Schauspielerin ist seit ihrer Zeit als Ballermann-Bekanntheit längst zu einem festen Namen in der deutschen Unterhaltungsbranche geworden. Privat ist sie verheiratet.

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Mia Julia im April 2015 auf Mallorca

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IMAGO / foto2press Mia Julia, April 2025

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Mia Julia bei einem Auftritt in Gelsenkirchen