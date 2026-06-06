Kino-Hits chancenlos: Lukas Podolski stürmt Netflix-Charts

Pünktlich zu seinem 41. Geburtstag am 4. Juni hat Lukas Podolski (41) ein ganz besonderes Geschenk bekommen: Der Dokumentarfilm "Poldi" über den Fußballstar ist bei Netflix gestartet – und laut Moviepilot direkt auf Platz eins der deutschen Charts geklettert. Damit lässt die Doku über den einstigen Nationalspieler sogar Hollywood-Blockbuster wie "Gladiator II" und "Creed III" hinter sich. Ein beachtlicher Einstand für einen Film, der das Leben und die Karriere einer der bekanntesten deutschen Fußballegenden beleuchtet.

Die Doku zeichnet Lukas' Weg nach, der ihn von seinen Anfängen beim 1. FC Köln über den FC Bayern München bis hin zum englischen Topclub FC Arsenal London führte. Auch sein Engagement in der deutschen Nationalmannschaft, für die er von 2004 bis 2016 aktiv war und an allen großen Turnieren teilnahm, wird dabei thematisiert. Zu den jüngsten Kapiteln seiner Karriere zählt der Pokalsieg 2026 mit dem polnischen Verein Górnik Zabrze – auch dieser Triumph ist Teil des Films.

Die Doku verspricht dabei nicht nur klassische Fußballhighlights, sondern auch persönliche Einblicke in Lukas' Privatleben. So ist der dreifache Vater etwa beim Sumo-Ringen in Japan zu sehen, beim Kölner Rosenmontagszug und beim Radeln mit seiner Familie. Auch seine Ehefrau Monika Podolski ist Teil des Films – wenn auch auf eine besondere Art und Weise. Mit "Poldi" reiht sich Netflix in eine wachsende Reihe von Produktionen ein, die das Leben prominenter Persönlichkeiten ins Zentrum rücken – zuletzt sorgten hierzulande etwa die Dokus über Rapper Haftbefehl (40) und Musikerin Shirin David (31) für viel Aufsehen.

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Imago Lukas Podolski bei der Premiere der Netflix-Doku "Poldi" im RheinEnergieStadion in Köln, 27.05.2026

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Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski und seine Hündin Holly

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Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski und seine Frau Monika im Jahr 2020