Mit Schwarz-Weiß-Fotos: Anika Teller trauert um ihren Vater

Influencerin Anika Teller hat auf Instagram den Tod ihres Vaters öffentlich gemacht. Mit "Ich habe keine Worte" beginnt die Influencerin ihren bewegenden Beitrag, dem sie sechs Schwarz-Weiß-Fotos beifügte, die verschiedene Momente ihrer gemeinsamen Geschichte zeigen. Darunter ein Hochzeitsbild, auf dem Anika und ihr Vater Arm in Arm gehen, ein altes Foto aus ihrer Babyzeit sowie mehrere Schnappschüsse aus ihrer Kindheit, auf denen die beiden zusammen Grimassen schneiden oder die Zunge herausstrecken.

In ihrem Post beschreibt Anika die vergangenen Tage als ein emotionales Auf und Ab. Mal funktioniere sie einfach, weil so vieles organisiert werden müsse, mal denke sie lächelnd an gemeinsame Erinnerungen mit ihrem Vater zurück. Doch sobald sie allein sei und ihre Gedanken kreisten, werde ihr bewusst, dass sein Tod Realität sei – und sie falle in ein "sehr, sehr schwarzes Loch", wie sie auf Instagram schreibt. Direkt an ihren Vater gerichtet, betont sie, dass sein Tod viel zu früh gekommen sei. "Du hast mir versprochen, dein zweites Enkelkind kennenzulernen, und ich weiß, dass du dir nichts sehnlicher gewünscht hättest", schreibt sie weiter. Anika hofft, dass er gewusst habe, wie sehr er geliebt wurde, und äußert den Wunsch, ihn noch ein letztes Mal in den Arm nehmen zu können.

Neben Erinnerungsfotos aus ihrer Kindheit teilte Anika auch ein Hochzeitsfoto ihrer Eltern sowie Bilder, auf denen ihr Vater sie als Säugling im Arm hält. Die Auswahl der Aufnahmen, die sich über verschiedene Lebensabschnitte erstrecken, zeigt, wie eng die Bindung zwischen ihr und ihrem Vater war. Mit ihrem persönlichen Abschiedspost gibt Anika ihren Followern einen seltenen und sehr intimen Einblick in ihr Familienleben.

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Instagram / anikateller Influencerin Anika Teller

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Instagram / anikateller Anika Teller und ihr Vater auf ihrer Hochzeit

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Imago Anika Teller im Januar 2023

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