Lukas Podolski sauer: Seine Oma wurde nach ihrem Tod beklaut

Lukas Podolski (41) erhebt schwere Vorwürfe gegen ein Krankenhaus: Nachdem seine Oma Helene im Dezember 2025 dort verstorben war, soll ihr Schmuck gestohlen worden sein. Wie der ehemalige Fußballprofi der Bild-Zeitung erzählte, habe sie zum Zeitpunkt ihres Todes noch ihren Ehering und Goldschmuck getragen – als ein Bestatter den Leichnam im Januar aus der Pathologie abgeholt habe, sei beides verschwunden gewesen. "Auch meiner verstorbenen Oma wurden ihr Ehering und Goldschmuck geklaut. Als sie im Krankenhaus verstarb, trug sie beides noch", sagte Lukas gegenüber dem Blatt. Für ihn ist das "eine absolute Sauerei und ein Skandal".

Besonders schmerzhaft ist für den 41-Jährigen, dass damit auch ein letzter Wunsch seiner Oma unerfüllt blieb. "Es war der ausdrückliche Wunsch meiner Oma, dass sie mit ihrem Ehering beerdigt wird", erklärte Lukas und fügte hinzu, es schmerze ihn, "dass ihr dieser letzte Wunsch nicht erfüllt werden konnte". Das betreffende Krankenhaus sei über den Vorfall informiert worden. Eine Sprecherin teilte mit, dass man sich aus Datenschutz- und Persönlichkeitsgründen nicht zu Patienten äußern werde. Den Angehörigen sei laut Lukas jedoch zugesagt worden, dass die Angelegenheit geprüft werde.

Den Verlust seiner Oma hatte Lukas kurz nach Weihnachten öffentlich gemacht, als er sich auf Instagram mit innigen Familienfotos von ihr verabschiedete. Dabei beschrieb er sie als eine Frau, die für ihn weit mehr als nur eine Großmutter gewesen war. "Du warst wie eine zweite Mutter für mich, als ich aufwuchs – immer hast du über mich gewacht, mich immer beschützt", schrieb er und versprach: "Ich habe so viel von dir gelernt, Lektionen, die ich jeden Tag mit mir trage. Ich werde fortführen, was du mir beigebracht hast." In seinem Herzen werde sie für immer weiterleben. Dass nun ausgerechnet der letzte Wunsch seiner Großmutter unerfüllt bleiben musste, schmerzt Lukas sehr.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lukas Podolski, Fußballer

Anzeige Anzeige

Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski und seine Oma

Anzeige Anzeige