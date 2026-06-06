Deshalb bleibt Lukas Podolskis Frau in der Doku unsichtbar

Lukas Podolski (41) bekommt seine eigene Netflix-Dokumentation – und die hat es in sich. Ab diesem Donnerstag ist "POLDI" auf der Streamingplattform verfügbar und verspricht ungewöhnlich persönliche Einblicke in das Leben des Weltmeisters, wie Tag24 berichtet. Denn statt klassischer Fußballhighlights stehen familiäre Momente im Mittelpunkt: Der 41-Jährige ist beim Sumo-Ringen in Japan zu sehen, beim Kölner Rosenmontagszug und beim gemeinsamen Radeln mit seiner Familie. Auch seine Ehefrau Monika Podolski ist Teil des Films – wenn auch auf ganz besondere Weise.

Monika, die sich normalerweise komplett aus der Öffentlichkeit heraushält, war zunächst gar nicht bereit, an der Doku mitzuwirken. Über einen Kompromiss konnte sie schließlich doch überzeugt werden: Sie ist im Film zwar zu hören, aber nicht zu sehen. In ihrem Interview spricht sie unter anderem über das erste Treffen mit Lukas – damals noch ein junges Talent des 1. FC Köln – "an der Tischtennisplatte in der Schule". Außerdem thematisiert sie eine Ehekrise, die nach seiner Rückkehr zum FC Köln im Jahr 2008 entstand. Alte Weggefährten wie Ex-Nationaltrainer Jogi Löw, Toni Kroos (36) und Thomas Müller (36) kommen ebenfalls zu Wort.

Dass in der Doku nicht in erster Linie seine größten Fußballmomente im Mittelpunkt stehen, war Lukas besonders wichtig. Der größte Triumph seiner Karriere, der WM-Titel 2014 in Brasilien, wird deshalb erst ganz am Ende im Abspann aufgegriffen. Bei der Premiere erklärte er laut Tag24: "Wir hatten einen anderen Ansatz, wollten ein bisschen weniger Fußball und ein bisschen mehr andere Szenen reinnehmen." Und auch seine Haltung zu Erfolgen machte der Ex-Kicker deutlich. "Ich habe mich nie durch Pokale definiert. Dafür liebe ich den Fußball zu sehr, weil er viel mehr zu bieten hat als nur irgendwelche Pokale, sondern Stadien, Fans, das Ganze drumherum", sagte er.

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Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski und seine Frau Monika im Jahr 2020

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ActionPress Lukas und Monika Podolski bei einem Boxkampf 2010 in Köln

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Robert Michael/AFP/Getty Images Lukas Podolski und Thomas Müller am Brandenburger Tor in Berlin