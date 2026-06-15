Sophie Marceau kehrt mit "LOL 2.0" auf die Leinwand zurück

Sophie Marceau (59) kehrt auf die Leinwand zurück – und diesmal als Oma: In der Kinokomödie "LOL 2.0", die ab dem 18. Juni in Österreich zu sehen ist, schlüpft die französische Schauspielerin erneut in die Rolle der Anne, wie oe24 berichtet. Knapp zwei Jahrzehnte nach dem ersten Teil steht Anne plötzlich wieder vor einem turbulenten Familienalltag: Tochter Louise, gespielt von Thaïs Alessandrin, taucht unerwartet vor der Haustür auf, nachdem ihr Freund sie verlassen und ihr gemeinsames Startup gescheitert ist. Doch damit nicht genug: Sohn Theo überrascht Anne mit der Nachricht, dass sie Großmutter wird. Mit Mitte fünfzig fühlt sie sich dafür alles andere als bereit, zumal gerade ein neuer Flirt mit dem charmanten Vincent, gespielt von Vincent Elbaz, Fahrt aufnimmt.

Regisseurin und Drehbuchautorin Lisa Azuelos arbeitete für die Fortsetzung ihres Erfolgsfilms mit ihrer Tochter Thaïs Alessandrin zusammen, die nicht nur vor der Kamera steht, sondern auch am Drehbuch mitschrieb. Der Film widmet sich einmal mehr dem Verhältnis zwischen Generationen und der modernen Kommunikation, rückt diesmal aber auch das Älterwerden und weibliche Sexualität ab 50 in den Mittelpunkt. Lisa verriet, dass sie zunächst nicht sicher war, ob Sophie sich auf die Rolle einer Großmutter einlassen würde. "Ich dachte, sie würde niemals zustimmen, eine Großmutter auf der Leinwand zu sein", erinnerte sie sich. Doch Sophie habe das Drehbuch schneller angenommen als jedes andere in ihrer gemeinsamen Karriere.

Sophie selbst sieht in der Rolle überhaupt kein Problem und beschreibt es als "ganz normale Entwicklung der Dinge". In einem Interview sagte sie dazu: "Großmutter zu werden fände ich schön … aber ich nehme die Dinge, wie sie kommen." Die Schauspielerin nutzte den Film auch, um über die Herausforderungen der Generation Z nachzudenken. Sie beobachte, dass junge Menschen heute "in ständigen Vergleichen leben und dabei vergessen, dass man ein ganzes Leben hat, um Dinge zu erleben". Ihr Rat: mehr ausprobieren und experimentieren. Dass Sophie dabei selbst keinen einfachen Start ins Leben hatte, ist bekannt – der frühe Ruhm durch "La Boum", der sie als 13-Jährige über Nacht zur Ikone machte, habe sie damals an ihre Grenzen gebracht. Umso bemerkenswerter, mit welcher Leichtigkeit sie sich heute mit dem Älterwerden auseinandersetzt.

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Getty Images Sophie Marceau bei der Jacquemus Menswear Fall/Winter 2026-2027 Show während der Paris Fashion Week

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Getty Images Premiere von "LOL 2.0" im Le Grand Rex in Paris

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Getty Images Sophie Marceau bei der Premiere von "Lol 2.0" im Le Grand Rex in Paris, 4. Februar 2026