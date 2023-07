Sophie Marceau packt aus: Gérard Depardieu war "gewalttätig"

Schwere Vorwürfe gegen Gérard Depardieu (74)! Bereits seit Dezember 2020 ermittelt die französische Justiz gegen den Schauspieler wegen des Verdachts auf Vergewaltigung. Der Filmstar Sophie Marceau (56) stand 1985 mit gerade einmal 18 Jahren zusammen mit Gérard für den Film "Der Bulle von Paris" vor der Kamera. Jetzt enthüllt die Brünette schockierende Details: Der Produzent soll sie ebenfalls misshandelt haben!

Gegenüber der Zeitschrift Le Monde gibt Sophie zu, dass Gérard sie am Set gegen ihren Willen berührt und gedemütigt haben soll. Außerdem habe der Regisseur des Films, Maurice Pialat, das Verhalten des heute 74-Jährigen wahrgenommen und anschließend sogar unterstützt. Die Schauspielerin bezeichnet die beiden Männer als "höllisches Duo". Während einer Szene soll Gérard sie so lange geschlagen haben, bis sie in Tränen ausbrach.

Bereits 2015 äußerte sich Sophie zu dem Schauspieler und bezeichnete ihn als "Raubtier" und "gewalttätig". Der Hollywoodstar gab damals zu, sich falsch verhalten zu haben und entschuldigte sich bei seiner ehemaligen Filmkollegin: "Ich war sehr jung, als wir diesen Film drehten, und es stimmt, dass ich damals ein wenig ein Raubtier war."

Anzeige

Getty Images Sophie Marceau auf dem roten Teppich

Anzeige

Getty Images Sophie Marceau auf der Bühne

Anzeige

Getty Images Sophie Marceau auf dem roten Teppich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de