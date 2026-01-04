Der "La Boum"-Ruhm hätte Sophie Marceau beinahe umgebracht

Sophie Marceau (59) spricht in einem neuen Interview mit der französischen Marie Claire ungewohnt offen über die Schattenseiten ihres frühen Ruhms. Der Durchbruch mit "La Boum" traf die damals 13-Jährige Anfang der 80er Jahre in Paris praktisch über Nacht – mit weitreichenden Folgen für Schule, Alltag und ihre persönliche Freiheit. "Ich war damals eigentlich viel zu jung. Alles brach auf einmal über mich herein. Es war furchtbar, ich hatte kein Leben mehr", sagt die Schauspielerin. Der Kultfilm machte sie europaweit zur Ikone, doch der Preis war hoch. "Es hätte mich umbringen können. Beinahe wäre es so gekommen", erklärt Sophie. Details zu diesem dunkelsten Moment lässt sie offen, deutet aber an, wie bedrohlich die Situation für sie wurde.

Mit dem plötzlichen Ruhm wuchsen auch die Erwartungen der Branche. Die Produktionsfirma Gaumont plante nach zwei erfolgreichen Teilen weitere Fortsetzungen. Sophie erzählt, sie habe sich mit 16 Jahren für eine hohe Summe aus den Verträgen freigekauft, um nicht in "La Boum 3", "4" oder "5" festzustecken. "Ich musste ziemlich rücksichtslos sein, um da rauszukommen", sagt sie. Parallel dazu lehnte sie in den 80ern konsequent Rollen ab, die Frauen lediglich als Objekt zeichnen sollten. Es sei "die Hölle gewesen", eine Figur zu finden, die nicht erniedrigend oder sexualisiert war. Das Nein-Sagen habe Menschen verärgert, räumt die Schauspielerin ein. Trotzdem blieb sie bei ihrer Linie, auch weil sie aus einfachen Verhältnissen kam und nicht wollte, "dass man mir an die Brüste fasst". Der frühe Ruhm habe sie gezwungen, schnell erwachsen zu werden und für sich selbst zu sorgen.

Sophie Marceau hat im Laufe ihrer Karriere gelernt, klare Grenzen zu setzen – privat wie beruflich. Die Schauspielerin spricht offen über ihre Herkunft und Familie und betont, wie wichtig ihr Selbstschutz ist. Seit ihrem Durchbruch mit "La Boum" steht sie für Entschlossenheit, zeigt aber auch verletzliche Seiten. Menschen aus ihrem Umfeld berichten, dass Sophie in Beziehungen großen Wert auf Loyalität und Respekt legt. Auch über schwierige Erfahrungen in der Filmwelt sprach sie in der Vergangenheit sachlich und ohne Drama. Für viele Fans gilt sie deshalb bis heute als Vorbild: Sie sagt Nein – und steht konsequent dazu.

Getty Images Sophie Marceau beim Photocall zu "Une femme de notre temps" beim 75. Filmfestival von Locarno, 9. August 2022

Getty Images Sophie Marceau besucht die Balenciaga Spring 25 Show im Pudong Art Museum in Shanghai

Getty Images Sophie Marceau spricht bei der Vorführung von "Une femme de notre temps" beim 75. Locarno Film Festival in Locarno, Schweiz