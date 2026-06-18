Besuch von Trumps Event: Serena Williams' Mann in Kritik

Alexis Ohanian (43), Mitgründer von Reddit und Ehemann von Tennislegende Serena Williams (44), sorgt derzeit für mächtig Wirbel im Netz. Der Unternehmer tauchte auf der Gästeliste eines UFC-Events auf, das US-Präsident Donald Trump (80) im Weißen Haus ausrichtete. CNN sichtete ihn dabei, wie er sich auf den Weg zum South Lawn begab, wo die Veranstaltung stattfand. Viele Nutzer in den sozialen Medien zeigen sich schockiert über seine Teilnahme – vor allem, weil Alexis in der Vergangenheit die Deportationspolitik der Trump-Regierung öffentlich kritisiert hatte und damit einen anderen Kurs als viele seiner Kollegen aus der Tech-Branche einschlug.

Zusätzlichen Zündstoff liefern rassistische Kommentare, die UFC-Kämpfer Josh Hokit während der Veranstaltung über Ex-First-Lady Michelle Obama (62) machte. Auf X forderten viele Nutzer von Alexis eine klare Stellungnahme. "Du hast schwarze Töchter und eine schwarze Ehefrau. Sei dir bewusst, dass dieser Kommentar über Michelle Obama genauso gegen deine Frau und deine Kinder gerichtet sein könnte. Schäm dich", schrieb ein User. Bisher hat sich Alexis weder zu seiner Anwesenheit noch zu den Äußerungen über Michelle geäußert – obwohl er seit dem Event weiterhin aktiv auf Social Media ist. In den Kommentarspalten seiner jüngsten Posts häufen sich die Fragen und Vorwürfe.

Privat gelten Serena und Alexis seit Jahren als eng verbundenes Team. Die Sportlerin und der Reddit-Mitgründer sind verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter, Alexis Olympia (8) und Adira River (2). Alexis positionierte sich in sozialen Netzwerken mehrfach als Unterstützer seiner Frau, etwa wenn es um Fairness im Sport oder um Angriffe auf Serena ging. Gerade deshalb reagieren viele im Netz nun besonders sensibel auf Alexis' aktuellen Auftritt und erwarten von ihm eine Erklärung.

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Getty Images Serena Williams und Alexis Ohanian im Mai 2023

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Instagram / serenawilliams Alexis Ohanian und Serena Williams, Ehepartner

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Instagram / serenawilliams Serena Williams mit Ehemann Alexis Ohanian und den beiden Töchtern, Januar 2026