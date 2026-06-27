Diese Prime-Video-Neuheiten im Juli 2026 haben es in sich

Prime Video fährt in Deutschland eine große Sommeroffensive auf. Im Juli gehen zum Monatsanfang unter anderem neue Eigenproduktionen wie "Elle" oder "Isakapatnam" online, dazu kommen weitere Staffeln von "Poker Face" und "The Way Out". Fans von Superheldenstoff können sich außerdem auf "Superman & Lois" ab dem 6. Juli sowie auf die Rückkehr von "Batman: Caped Crusader" am 31. Juli freuen. Das ist aber nur ein Teil eines besonders prall gefüllten Programms: Prime Video nimmt auch komplette Serienpakete wie Suits mit den Staffeln eins bis neun ab dem 18. Juli und "Person Of Interest" mit den Staffeln eins bis fünf ab dem 20. Juli ins Angebot. Dazu kommen neue Originals und Exclusives wie "Loyalty Game", "The Westies" oder "Murder 101".

Ein Highlight für alle Fans der Band Little Mix: Auch Jesy Nelson (35) kehrt im Juli 2026 auf Prime Video zurück. Ab dem 17. Juli ist dort die zweite Staffel ihrer Doku-Reihe "Jesy Nelson: Life Changing" zu sehen. Damit begleitet der Streamingdienst die Sängerin erneut durch ihren Alltag zwischen Studio, Bühne und privaten Momenten. Für Jesys Fans dürfte vor allem spannend sein, dass die neuen Folgen wieder sehr nah an ihrem Leben dran sein sollen. Im Fokus stehen neue Songs, intime Einblicke und Rückblicke, die ihre Entwicklung weitererzählen.

Auch bei den Filmen klotzt Prime Video im Juli ordentlich ran. Vor allem Christopher Nolan (55) ist auffällig stark vertreten: "Dunkirk" startet am 7. Juli, "Tenet" folgt am 9. Juli und "Interstellar" kommt am 10. Juli ins Programm. Daneben stoßen weitere bekannte Titel wie "Der Marsianer – Rettet Mark Watney", "Atomic Blonde" und das Katastrophen-Doppel "Greenland" und "Greenland 2" hinzu. Horror-Fans finden mit dem kompletten "Der weiße Hai"-Paket, "Evil Dead Rise", "The Nun II" und Klassikern wie "Final Destination" reichlich Nachschub, während Animationsfreunde mit "Jujutsu Kaisen 0", "Rio", "Rio 2" und "Trolls World Tour" versorgt werden.

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Amazon MGM Studios Prime-Original-Serie "Elle"

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Getty Images Perrie Edwards, Jesy Nelson, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock von Little Mix, 2019

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Amazon MGM Studios Neue Staffel "Batman: Caped Crusader"

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