Glas geworfen: Wird es juristische Folgen für Aleks geben?

Beim RTL-Format Prominent getrennt ist es zwischen Aleksandar Petrovic (35) und seiner Ex-Verlobten Vanessa Nwattu (26) zu einem handfesten Eklat gekommen. Während der sogenannten Zeit zu zweit verlor Aleks vollständig die Beherrschung, schüttete Vanessa Sekt ins Gesicht und warf das Glas anschließend vor ihren Füßen auf den Boden, wo es zerschmetterte. Seitdem wird darüber diskutiert, ob dem Realitystar nun rechtliche Konsequenzen drohen könnten. Rechtsanwalt Dr. Lukas Zeyher hat die Szene nun auf Instagram in einem Video juristisch eingeordnet.

Laut dem Anwalt steht vor allem der Straftatbestand der Beleidigung im Raum – und das nicht nur durch Worte. "Jemandem in einem Streit gezielt Sekt ins Gesicht zu schütten, kann eine Beleidigung mittels Tätlichkeit sein", erklärt Zeyher und fügt hinzu: "Weil so eine Handlung nicht nur körperlich wirkt, sondern vor allem herabwürdigend." Theoretisch drohe dabei eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe.

Auch eine Körperverletzung komme in Betracht – allerdings nicht automatisch. Entscheidend sei, ob das körperliche Wohlbefinden mehr als nur unerheblich beeinträchtigt wurde, etwa durch Brennen in den Augen oder Schmerzen. In diesem Fall könnten sogar bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe drohen. Zeyher betont jedoch auch: "Aus einem Reality-TV-Ausschnitt folgt eben auch nicht automatisch eine strafrechtliche Verurteilung." Zudem handele es sich bei den genannten Delikten grundsätzlich um Strafantragsdelikte – es brauche also in der Regel einen Strafantrag der Geschädigten.

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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RTL Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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RTL / Africa Vumazonke Aleks Petrovic, "Prominent getrennt"-Kandidat