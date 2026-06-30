Greta Lee über ihre "mächtige" Zeit als Hostess bei Momofuku

Lange bevor sie als Schauspielerin bekannt wurde, stand Greta Lee (43) an der Tür eines der angesagtesten Restaurants New Yorks. Die heute 43-Jährige arbeitete ab 2007 rund fünf Jahre lang als Hostess im Momofuku, dem Restaurant des Starkochs David Chang. In der Podcast-Show "Good Hang" von Amy Poehler (54) sprach Greta jetzt über diese Zeit – und verriet, wie viel Macht sie damals als Türsteherin genoss.

Das Besondere an dieser Epoche sei das schiere Hype-Potenzial rund ums Momofuku gewesen, erzählt die Schauspielerin. "Diese Zeit in der Gastronomie war wirklich aufregend, weil es David Chang war [...] und Köche waren Rockstars, und ein Teil davon zu sein, war für uns alle wirklich aufregend", erklärte sie im Podcast. Als Hostess habe sie ihre Rolle voll ausgekostet: "Ich war so mächtig. Ich war eine Hostess. Ich wurde geradezu dazu ermutigt, gemein zu sein", berichtete sie. Gästen habe sie dabei durchaus schon mal eine Wartezeit von vier Stunden mitgeteilt.

Parallel zu ihren Schichten im Momofuku baute sich die Schauspielerin nach und nach ihre Karriere in Film und Fernsehen auf. Greta wurde unter anderem durch ihre Rolle im Animationsfilm "Spider-Man: Into the Spider-Verse" bekannt sowie durch das Filmdrama "Past Lives", das 2023 erschien. Zuletzt war sie in der Apple-TV-Serie "The Morning Show" zu sehen, die sie nach eigenen Angaben inzwischen verlassen hat, und lieh dem Tech-Gadget Lilypad in "Toy Story 5" ihre Stimme. "Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals die Chance haben würde, dort zu sein, wo ich jetzt bin, und die Möglichkeiten zu bekommen, die ich bekommen habe, besonders in den letzten Jahren", zeigte sie sich in einem Interview mit dem People-Magazin dankbar. Mit David Chang verbindet sie heute übrigens eine Freundschaft: Beide leben in unmittelbarer Nachbarschaft und haben Kinder im gleichen Alter.

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Getty Images Greta Lee bei der Premiere von Disneys und Pixars "Toy Story 5" im Dolby Theatre in Los Angeles, 9. Juni 2026

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Getty Images Greta Lee bei der Emmy FYC Vorführung zu Apple TVs "The Morning Show" Staffel 4 in Los Angeles

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Kevin Mazur/Getty Images for for TAS Rights Management Der Cast von Toy Story 5, 2026

Wie findet ihr Gretas Geständnis, dass sie als Momofuku-Hostess "mächtig" war? Unterhaltsam ehrlich – das war eben die heiße Hype-Phase. Puh, ziemlich streng – vier Stunden Wartezeit anzusagen, ist schon eine Hausnummer. Ergebnis anzeigen