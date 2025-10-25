Spoiler: Diese beliebte Rolle verlässt "The Morning Show"

Die Erfolgsserie "The Morning Show" überrascht in ihrer neuesten Folge mit einer dramatischen Wendung. In der sechsten Episode der vierten Staffel nimmt Greta Lee (42) als Stella Bak – eine der Führungspersönlichkeiten des Senders UBN – auf bewegende Weise Abschied. Stellas steile Karriere findet ein abruptes Ende, als ihre Affäre mit Miles (Aaron Pierre) ans Licht kommt. Der brisante Clou: Miles ist der Ehemann von Celine, der Vorstandsvorsitzenden des Senders, gespielt von Marion Cotillard (50). Nach dem Skandal verliert Stella ihren Posten und verlässt am Ende der Episode tief getroffen die Stadt.

Seit der zweiten Staffel war Stella Teil des "The Morning Show"-Universums und entwickelte sich von einer unscheinbaren Mitarbeiterin zu einer der zentralen Figuren der Serie. Gemeinsam mit Jennifer Aniston (56) und Marion Cotillard bildete sie ein kraftvolles Trio, das den einst skandalumwitterten Sender in eine neue Ära führte. Doch ihre starke Position währte nicht lange: Während einer entscheidenden Präsentation kam ihre Affäre ans Licht – ein Moment, der ihren unfreiwilligen Abschied besiegelte. In den sozialen Medien reagierten Fans mit einer Mischung aus Trauer und Bewunderung auf Stellas Weg – für viele gilt sie als einer der komplexesten und faszinierendsten Charaktere der Serie.

Greta Lee, die derzeit auch im Film "Tron: Ares" zu sehen ist, sprach im Interview mit Hollywood Reporter offen über die emotionalen Abschiedsszenen. "Es war unglaublich bewegend, ihre letzte Szene zu drehen. Schon beim Gedanken daran kommen mir die Tränen. Es war sehr schwer, sie loszulassen", gestand die Schauspielerin. Für viele Zuschauer bleibt Stella dennoch eine inspirierende Figur – ein Sinnbild für Stärke, Ambition und Durchsetzungsvermögen, selbst wenn ihr Weg schließlich eine bittere Wendung nimmt.

Getty Images Jennifer Aniston und Reese Witherspoon bei der "The Morning Show"-Premiere im September 2025

Getty Images Jennifer Aniston, Januar 2024

Imago Schauspielerin Jennifer Aniston im September 2025 in New York City