Gerissene Bizepssehne: Aleksandar Petrovic wurde operiert

Aleksandar Petrovic (35) hat eine Operation hinter sich. Wie der Realitystar jetzt in seiner Instagram-Story ankündigte, musste er sich an der Bizepssehne operieren lassen. Der Eingriff fand unter Vollnarkose statt. Kurz vor der OP meldete er sich noch bei seinen Abonnenten: "Gleich wird meine abgerissene Bizepssehne operiert, melde mich, wenn ich wieder aufwache." Wenig später war er wieder zu sehen – aus dem Krankenbett, mit Schiene und noch leicht benebelt von der Narkose. Wie Aleks in der Story erklärte, hatte er die Verletzung bereits beim Boxkampf bei Fame Fighting vor einigen Wochen.

Dort war er trotz der gerissenen Sehne angetreten und hatte den Kampf verloren. Rückblickend zeigte er sich stolz auf seine Leistung: "Dafür habe ich sehr, sehr gut performt, weil ich quasi nur mit einem Arm schlagen konnte." Danach hatte er zunächst versucht, ohne Operation auszukommen. Ein MRT zeigte jedoch, dass eine natürliche Heilung keine Option war. "Mir fehlen wirklich zwei, drei Zentimeter von der Bizepssehne. Die ist nach hinten geklappt und die muss nach vorne geklappt werden, feste drangenäht werden", so Aleks. Nach der OP gab er Entwarnung: "OP ist durch und jetzt geht es an die Regeneration! Es zieht schon stark in der Bizepssehne, aber wir kriegen es hin!"

Schon vor dem Kampf bei Fame Fighting hatte Aleks auch abseits des Sports für Schlagzeilen gesorgt. In den Wochen davor lieferten sich Aleks und Chase auf Social Media einen heftigen Schlagabtausch. Die Stimmung kippte auch bei der Pressekonferenz, beim Face-off und beim Wiegen. Zeitweise musste sogar die Security dazwischengehen. Besonders brisant: Chase zog dabei auch Aleks' Ex-Verlobte Vanessa Nwattu (26) mit rein und kündigte an, er werde Aleks "für Vanessa verprügeln". Am Ende konnte sich Chase durchsetzen und den Sieg holen.

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Imago Aleks Petrovic beim Reality Award 2026 im Maritim Hotel Bonn