Frankie Dettori ist nach schwerem Autounfall im Krankenhaus

Große Sorge um eine der größten Ikonen des Pferdesports: Frankie Dettori ist nach einem schweren Autounfall in eine Klinik eingeliefert worden. Der 55-jährige Jockey war am Mittwochabend in Newmarket in der englischen Grafschaft Suffolk mit seinem Wagen unterwegs, als das Drama seinen Lauf nahm. Ein anderes Fahrzeug rammte die hintere Beifahrerseite seines Autos. Durch den heftigen Aufprall geriet der Wagen völlig außer Kontrolle, schleuderte über die Straße und überschlug sich schließlich auf der Fahrbahn. Der alarmierte Rettungsdienst eilte sofort zum Unfallort und brachte Frankie umgehend ins Krankenhaus. Wie sein Management laut The Sun mitteilte, hatte der gebürtige Mailänder bei dem spektakulären Crash trotz allem noch Glück im Unglück. Er erlitt einen gebrochenen Daumen sowie mehrere gebrochene Rippen. Der fünffache Vater verbleibt vorerst zur Beobachtung im Krankenhaus.

In einem offiziellen Statement bedankte sich das Management im Namen des Sportlers bei den Einsatzkräften vor Ort sowie beim gesamten medizinischen Team. Gleichzeitig bat die Familie darum, Frankies Privatsphäre in dieser Genesungsphase zu respektieren. Für den ehemaligen "I'm a Celebrity"-Teilnehmer ist es nicht der erste gesundheitliche Rückschlag in jüngerer Zeit. Erst im September 2024 hatte Frankie einen schweren Reitunfall erlitten, als er vom Pferd stürzte und wegen einer ausgekugelten rechten Schulter im Krankenhaus behandelt werden musste. Damals gab er nach dem Horrorsturz zum Glück schnell Entwarnung auf Instagram. Nun gilt all seine Kraft erneut der vollständigen Erholung, während Fans weltweit Genesungswünsche senden.

Mit dem Autounfall blickt die Sportwelt bangend auf einen Mann, der wie kaum ein anderer den internationalen Pferderennsport geprägt hat. Frankie feierte seine größte Berühmtheit im Jahr 1996, als ihm das historische Kunststück gelang, bei einem einzigen Renntag im englischen Ascot alle sieben Rennen zu gewinnen – eine bis heute unerreichte Meisterleistung. Erst im Jahr 2023 hatte er nach seinem letzten großen Auftritt beim Cheltenham Festival seine legendäre Karriere im Sattel beendet und gilt seither als absoluter Kultstar der Szene. Die kommenden Tage im Krankenhaus werden nun zeigen, wie schnell der zähe Vollblutsportler wieder auf die Beine kommt und den schockierenden Vorfall auf der Straße emotional verarbeiten kann.

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Imago Frankie Dettori in Meydan, Dubai, 5. April 2025

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Getty Images Frankie Dettori im Juli 2022

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