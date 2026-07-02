So oft trat Taylor Swift schon im Madison Square Garden auf

Der Madison Square Garden in New York City ist für Taylor Swift (36) mehr als nur eine Konzertlocation – er könnte bald der Ort sein, an dem sie Travis Kelce (36) heiratet. Doch bevor die Musikerin und der NFL-Star ihr Jawort an dem legendären Veranstaltungsort in Midtown Manhattan geben wollen, hat Taylor dort bereits eine beeindruckende Bühnengeschichte geschrieben. Insgesamt acht Auftritte hat die Sängerin bisher in der berühmten Arena absolviert – angefangen vom ersten großen Debüt im Jahr 2009 bis hin zu einem unvergesslichen Geburtstagsabend im Jahr 2019.

Ihren ersten Auftritt im Madison Square Garden absolvierte Taylor im August 2009 im Rahmen ihrer "Fearless"-Tour. Gegenüber dem Magazin Rolling Stone verriet sie damals, wie aufgeregt sie war: "Ich bin völlig ausgeflippt. Ich musste mich zwingen, letzte Nacht schlafen zu gehen, weil ich die Setlist 400 Mal in Gedanken durchgegangen bin." Zwei Jahre später kehrte sie für die "Speak Now"-World-Tour zurück und brachte Überraschungsgäste auf die Bühne – darunter Singer-Songwriter James Taylor, mit dem sie Duette sang. Beim Jingle Ball, dem Weihnachtskonzert von Z100 im MSG, stand Taylor gleich viermal auf der Bühne: 2012, 2014, 2017 und 2019. Besonders der letzte Auftritt war etwas ganz Besonderes – er fand nämlich direkt an ihrem 30. Geburtstag statt. Beim Jingle Ball 2012 und 2017 war auch Sänger Ed Sheeran (35) dabei, mit dem sie mehrfach gemeinsam auf der Bühne stand.

Wie groß die Feier am Ende wirklich werden soll, ließ Taylor zuletzt immer wieder durchblicken. In mehreren Interviews verteilte sie ganz locker Einladungen, als wäre es das Normalste der Welt. Bei BBC Radio 1 sagte sie zu Greg James (40): "Er ist ein sehr unkomplizierter Typ. Du wirst ihn absolut lieben, wenn du ihn triffst." Als Greg nachhakte, ob das wirklich eine Einladung sei, legte Taylor noch einen drauf: "Natürlich." Und auch bei Graham Norton (63) wurde sie mit einem Spruch zur Gästeliste noch deutlicher: "Jeder, mit dem ich je gesprochen habe, ist eingeladen." Direkt danach schob sie grinsend hinterher: "Ich hätte das eigentlich nicht sagen sollen."

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Getty Images Bei der Songwriters Hall of Fame Gala in New York: Taylor Swift auf dem roten Teppich

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Getty Images Taylor Swift beim Z100 iHeartRadio Jingle Ball 2019 im Madison Square Garden in New York

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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