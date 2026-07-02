Im Rosenkrieg: Eric Stehfest macht neue Beziehung öffentlich

Mitten im öffentlichen Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau Edith Stehfest (30) überrascht Schauspieler Eric Stehfest (37) seine Fans mit einer erfreulichen Neuigkeit: Der 37-Jährige ist wieder vergeben! Auf Instagram teilt er jetzt ein romantisches Strandfoto, das ihn gemeinsam mit seiner neuen Freundin Sarah zeigt. Die beiden sitzen mit dem Rücken zur Kamera und küssen sich innig – ein klares Bekenntnis zu seiner neuen Liebe. Sarah fällt durch ihre vielen Tattoos und ihr langes schwarzes Haar auf.

Zu der Aufnahme teilt Eric einige emotionale Worte, in denen er die Beziehung in den höchsten Tönen lobt. "Manchmal findet man die große Liebe erst nach dem schlimmsten Sturm, wenn der Glaube an wahre Liebe fast erloschen ist", fängt er an. Zunächst habe er gedacht, er komme alleine gut zurecht und wolle sich fortan nur auf seine Kinder konzentrieren – doch dann sei sie plötzlich in sein Leben getreten. "Nach all der Dunkelheit und der schmerzhaften Jahre voller Liebesentzug schenkte sie mir meinen Glauben zurück", so Eric weiter. Er schloss seinen Post mit einer unmissverständlichen Ansage an alle Kritiker: "An alle, die meine Liebe nicht supporten, ihr dürft diesen Kanal gerne verlassen."

Noch vor Kurzem bandelte Eric mit Reality-TV-Sternchen und Promis unter Palmen-Kollegin Franziska Temme (31) an – doch auch diese Beziehung war ebenso schnell vorbei, wie sie begonnen hatte. Gleichzeitig befindet er sich derzeit in einem heftigen öffentlichen Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Edith. Diese hatte Vorwürfe erhoben, Eric wolle ihr die gemeinsamen Kinder entziehen und kämpfe vor Gericht ums alleinige Sorgerecht. Eric wies die Behauptungen jedoch öffentlich zurück und betonte, der Schutz seiner Kinder stehe für ihn an erster Stelle. Inmitten all dieser Turbulenzen scheint er in Sarah nun einen ruhigeren Hafen gefunden zu haben.

Anzeige Anzeige

Imago Eric Stehfest bei der Premiere von Promis unter Palmen im Cinenova Kino in Köln, 04.02.2026

Anzeige Anzeige

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest mit seiner neuen Freundin Sarah Scheil, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

Anzeige