UV-Burkini von schwangerer Anne Hathaway polarisiert im Netz

Anne Hathaway (43) sorgt derzeit im Netz für hitzige Debatten – und das nicht nur wegen ihrer Schwangerschaft, sondern auch wegen ihres Badestils. Die schwangere Schauspielerin ist in diesem Sommer immer wieder mit einem knallbunten UV-Ganzkörperanzug an verschiedenen Stränden aufgetaucht, der sie von Hals bis Knöchel vor der Sonne schützt. Ein aktueller TikTok-Clip, der die Aufnahmen zeigt, wurde innerhalb von nur zwei Tagen fast acht Millionen Mal aufgerufen. Der Clip trägt den Satz: "Darum sieht sie aus wie 23, obwohl sie 43 ist." Und auch US-Schönheitsmedizinerin Charlotte Bader schwärmt in einem eigenen Video von der Schauspielerin: "Anne Hathaway, das Aushängeschild für Anti-Aging und Sonnenschutz im Urlaub. Was für eine Queen."

Den Grund für ihre konsequente Bedeckung hat Anne selbst bereits erklärt. Gegenüber The Sun sagte sie: "Meine Mutter hatte Hautprobleme und meine Großmutter Hautkrebs." Deshalb trage sie täglich Sonnencreme auf und greife lieber zu Selbstbräuner, wenn sie gebräunt aussehen wolle. Doch neben der Begeisterung gibt es auch Kritik. Mehrere Creatorinnen weisen darauf hin, dass ihr UV-Anzug einem Burkini zum Verwechseln ähnlich sieht – und fragen, warum dasselbe Kleidungsstück bei muslimischen Frauen oft auf Ablehnung stoße, beim Hollywoodstar aber als clever und stylisch gefeiert werde. Die deutsche Content-Creatorin Dounia formuliert es in einem Clip, der fast eine halbe Million Mal angeschaut wurde, so: "Wenn meine Hijabi-Freundin voll bedeckt mit Burkini ins Schwimmbad geht, dann heißt es: 'Das gehört nicht hierher, das fühlt sich fremd an.' Aber wenn Anne Hathaway auf ihrer Jacht denselben UV-Anzug trägt, ist es plötzlich iconic."

Dass Anne derzeit besonders viel Zeit an Stränden und am Wasser verbringt, überrascht wenig: Die Schauspielerin erwartet ihr drittes Kind und genießt die Sommerzeit offenbar in vollen Zügen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Adam Shulman (45) und ihren beiden Söhnen wurde sie zuletzt im französischen Saint-Tropez gesehen. Dort präsentierte sie sich entspannt am Strand – mal im bunten Bikini, mal in einem weißen Überwurf. Ihr Sonnenschutz-Ganzkörperanzug scheint dabei fester Bestandteil ihres Urlaubsgepäcks zu sein. Schon 2025 trug sie ihn an der Amalfiküste, im Sommer davor auf Sardinien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Hathaway bei der Special Screening von "Mother Mary" im Picturehouse Central in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Hathaway bei der New Yorker Vorführung von "Mother Mary"

Anzeige Anzeige

Instagram / annehathaway Anne Hathaway zeigt ihren Babybauch, Juni 2026

Anzeige