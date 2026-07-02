Christian Wolf klärt auf: Darum flog er erneut mit Privatjet

Christian Wolf (31) sorgt erneut für Gesprächsstoff: Der Unternehmer ist schon wieder im Privatjet unterwegs – und diesmal liefert er seiner Community auf Instagram direkt die ausführliche Erklärung dazu. "Ich kann euch jetzt mal den Grund nennen, warum wir eigentlich heute Privatjet geflogen sind", kündigt der Unternehmer in seiner Story an. Neben ihm ist auch seine Tochter Hazel mit dabei – und ein ganz besonderer Passagier auf vier Pfoten: ein junger Hund. Der Welpe gehört zum Personenschützer des Social-Media-Stars, der mit Christian und seinem Team reisen muss. Damit der Kleine sicher und stressfrei zu seinem neuen Zuhause gebracht wird, entschied sich die Gruppe diesmal erneut für die private Maschine.

Sein Personenschützer habe sich nach vielen Jahren mit Hunden und prägenden Erfahrungen im Krieg wieder einen treuen Begleiter an seiner Seite gewünscht. Als im Umfeld des Security-Manns ein Wurf zur Welt kam, habe dieser bei Christian nachgefragt, ob ein Hund im engen Kreis für ihn in Ordnung sei. Die neue Fellnase bekam schließlich sogar einen Namen mit besonderer Bedeutung: Der Bodyguard taufte den Welpen Junkie, weil er von Christians Familie immer wieder gehört hatte, dass sie sich eines Tages einen Hund mit genau diesem Namen wünschen. Doch ein eigenes Tier kommt für Christian aktuell nicht infrage. "Ich hätte nicht die Kapazität, mir (...) in den nächsten Jahren einen Hund zu holen, weil ich gar nicht die Zeit hätte, mich darum zu kümmern", erklärt er in seinem Video.

Der Unternehmer macht deutlich, dass Junkie künftig eine wichtige Aufgabe an der Seite seines Besitzers übernimmt und gut ausgebildet werden soll. Christian selbst möchte dabei helfen und kündigt an, regelmäßig beim Hundetraining mitzumachen, damit der Vierbeiner auch auf ihn hört. Besonders freut ihn, dass Tochter Hazel jetzt mit einem Hund im Umfeld aufwächst und schon früh den Umgang mit Tieren lernt. Für den Netzstar sind Flüge mit dem Privatjet nichts völlig Neues: Bereits in der Vergangenheit war er wegen beruflicher Verpflichtungen und logistischer Hürden, etwa rund um Messeauftritte, auf diese Reiseoption ausgewichen. Nun spielt statt Termindruck ein kleiner Welpe die Hauptrolle – und sorgt dafür, dass in Christians Leben ein weiteres pelziges Familienmitglied auf Zeit einzieht.

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Imago Christian Wolf auf der FIBO 2026

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Instagram / rominapalm Christin Wolf, Hazel und Romina Palm

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Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf auf der FIBO 2026