Beim Jugendamt gemeldet: Anne Wünsche teilt altes Video

Ein altes Video hat für Anne Wünsche (34) unerwartete Konsequenzen: Die Influencerin teilte auf Instagram einen Clip aus dem Jahr 2025 erneut – und enthüllte dabei, dass sie damals deshalb beim Jugendamt gemeldet wurde. In dem Video ist Annes Tochter Miley zu sehen, wie sie einen Internettrend nachmacht. Anne schlägt ihr daraufhin ein Kissen ins Gesicht – offensichtlich ein abgesprochener Spaß zwischen Mutter und Tochter. Für eine andere Person war das aber alles andere als witzig: Jemand erstattete damals Meldung beim Jugendamt.

Über dem Video schrieb Anne: "POV: Wegen diesem Video wurdest du 2025 beim Jugendamt gemeldet." In ihrer Caption machte sie deutlich, was sie davon hält: "Kindeswohlgefährdung, weil sie gespielt ein Kissen abbekommen hat, was beidseitig abgesprochen war. Was ich in den letzten Jahren schon miterleben durfte... ohne Worte." In den Kommentaren unter dem Beitrag sind die Meinungen gespalten. Während einige Nutzer die Reaktion des Jugendamts für übertrieben halten, sehen andere in dem Clip tatsächlich ein Problem. "Spielt keine Rolle, ob es abgesprochen war oder nicht. Du zeigst hier Gewalt. Punkt. Darüber gibt es nichts zu diskutieren", schreibt eine Person. "Es ist halt auch nicht lustig", pflichtet eine weitere bei.

Andere hingegen stellen sich klar hinter die Mutter: "Wer euch kennt, weiß doch, dass das abgesprochen war", heißt es in einem Kommentar. Und auch dieser Nutzer zeigt Verständnis für Anne: "Es gibt Menschen, die kann man einfach nicht verstehen, die meckern an den falschen Stellen, anstatt sich mal um Kinder zu kümmern, die wirklich Hilfe brauchen. Echt traurig. Du bist eine tolle Mama, mach weiter so." Anne ist Mutter von insgesamt drei Kindern. Die Berlinerin wurde einem größeren Publikum bekannt, als sie in verschiedenen Realityformaten zu sehen war, und baut seitdem erfolgreich ihre Präsenz in den sozialen Medien aus.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

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Instagram / miley.viral Tochter Miley Merten und Anne Wünsche

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miley.viral Miley Merten (12) und ihre Mutter, Influencerin Anne Wünsche, im Juni 2026