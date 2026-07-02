Millie Bobby Browns Tochter lässt "Enola Holmes" kalt

Millie Bobby Brown (22) hat ihrer kleinen Tochter erstmals einen ihrer bekanntesten Filme gezeigt – mit einer ziemlich ernüchternden Reaktion. Bei einem Live-Event in New York City, bei dem die Schauspielerin mit Journalist Josh Horowitz über ihr neues Projekt Enola Holmes 3 sprach, plauderte sie aus dem Nähkästchen. Sie habe ihrer Tochter, die sie gemeinsam mit Ehemann Jake Bongiovi (24) adoptiert hat, den ersten "Enola Holmes"-Film vorgespielt – doch der Nachwuchs war wenig begeistert. Gegenüber dem Magazin People schilderte die Schauspielerin die Szene mit einem Schmunzeln: "Ich habe ihr 'Enola Holmes 1' gezeigt, aber sie war überhaupt nicht interessiert. Dann sagte ich: 'Ich bin's.' Da schaute sie auf, weil sie meine Stimme erkannt hat – eben die Stimme von Mama." Nach etwa fünf Minuten habe das Mädchen das Interesse jedoch wieder verloren. "Es war trotzdem sehr schön, ihr zeigen zu können, dass meine gesamte Kindheit auf Netflix ist", so Millie.

Neben dem amüsanten Filmerlebnis sprach die 22-Jährige auch über das Thema Adoption und den emotionalen Weg dorthin. In einem früheren Auftritt im Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (34) hatte Millie offen erzählt, dass das Warten auf den erlösenden Anruf das Schwerste an der ganzen Adoption gewesen sei. "Jede Reise ist anders. Das Warten auf den Anruf ist der schwierigste Teil", sagte sie dort und ergänzte: "Ich würde euch immer ermutigen zu verstehen, dass jede Reise anders ist. Vergleicht euch nicht mit anderen, aber euer Baby ist da draußen, und ihr werdet euch finden." Die Familie hält den Namen ihrer Tochter nach wie vor bewusst privat und hat auch keine Fotos des Gesichts des Mädchens veröffentlicht.

Nicht weniger begeistert von dem kleinen Mädchen sind offenbar die Großeltern väterlicherseits. In der "Today Show" schwärmte Millie von Jakes Eltern Jon Bon Jovi (64) und Dorothea. Die beiden seien laut der Stranger Things-Bekanntheit absolut vernarrt in ihre Enkelin. "Sie haben sie neulich für einen ganzen Tag gehabt und sind mit einem vollen Einkaufswagen voller Dinge für sie aus dem Target rausgekommen", erzählte sie. Besonders der Rockstar habe sich als liebevoller Opa entpuppt: "Er ist immer auf dem Boden und krabbelt mit ihr rum und lacht sich tot und filmt alles, was sie Neues macht." Millies neuer Film "Enola Holmes 3" startet am 1. Juli auf Netflix.

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Getty Images Millie Bobby Brown bei der UK-Sondervorführung von "Stranger Things 5" im Odeon Luxe Leicester Square in London, November 2025

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Netflix Millie Bobby Brown und Henry Cavill in "Enola Holmes"

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Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, März 2024