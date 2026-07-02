Gast verrät: Taylor Swift heiratet wohl doch nicht im MSG

Taylor Swifts (36) Hochzeit mit Travis Kelce (36) rückt näher – und ein geladener Gast plaudert jetzt brisante Details aus. Anthony Jabin, ein bekannter Sammler von Promi-Memorabilien, verrät in der Sendung "TMZ Live", dass er eine persönliche Einladung von Taylor selbst erhalten hat – sowohl zur Trauung als auch zur anschließenden Party. Und das Beste: Die Feier soll demnach bereits am 3. Juli stattfinden. Dabei ist aber offenbar nicht alles so, wie bisher berichtet wurde. Laut Anthony werden Zeremonie und Empfang nämlich nicht an ein und demselben Ort gefeiert.

Die große Hochzeitsparty soll zwar wie bereits bekannt im Madison Square Garden in New York steigen – der Cocktailempfang soll dort um 16 Uhr Ostküstenzeit beginnen. Die eigentliche Trauung, also die kleinere Zeremonie, finde aber an einem anderen, bisher unbekannten Ort statt, erklärt Anthony. Ob dieser ebenfalls in New York liegt, wollte er nicht verraten. Eine Einladung auf Papier soll er nach eigenen Angaben zwar besitzen, zeigt sie in der Sendung allerdings nicht. Anthony war selbst schon in Taylors Nähe: Beim Super Bowl 2024 verbrachte er Zeit mit der Sängerin, während Travis auf dem Feld stand.

Anthony Jabin war aber nicht nur wegen der Hochzeitsdetails zu Gast bei "TMZ Live". Der Sammler sorgte zuletzt auch mit einem anderen Kauf für Aufsehen: Er erwarb das Mausoleum neben dem Grab von Marilyn Monroe (†36) in Los Angeles – für 175.000 Euro. Taylors bevorstehende Hochzeit mit Travis ist ebenfalls von besonderen Vorkehrungen begleitet: Laut TMZ sollen zwischen 1.100 und 1.200 Gäste geladen sein, die alle vorab eine elektronische Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen mussten.

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Getty Images Taylor Swift auf dem roten Teppich bei der Songwriters Hall of Fame Induction and Awards Gala, Juni 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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