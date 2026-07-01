Taylor Swifts Hochzeit: Experte sieht Sicherheitsalbtraum

Vor dem legendären Madison Square Garden spielt sich in New York gerade ein Szenario wie vor einem Mega-Konzert ab: Lastwagen rollen an, Gabelstapler kurven über den abgesperrten Ladebereich, überall Schilder für Halteverbote. Während Fans weltweit aufgeregt über eine mögliche Traumhochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) am Freitag spekulieren, schlagen Sicherheitsexperten Alarm. Wie Bild berichtet, erklärt der frühere NYPD-Ermittler Bo Dietl, der schon Promi-Feiern wie die Hochzeit von Mariah Carey (57) abgesichert hat, warum eine Trauung der Sängerin in der berühmten Arena für die Behörden zum Ausnahmezustand werden könnte.

Der Sicherheitsexperte spricht von einem Event, das zu den größten Herausforderungen gehören würde, die New York je erlebt hat. "Den Madison Square Garden abzusichern, könnte zu einem echten Albtraum werden", warnt Bo. Laut ihm müsste eine Hochzeit dieser Größenordnung monatelang mit NYPD, FBI und weiteren Behörden geplant werden – von Zugangskontrollen über Notfallrouten bis zu Sperrzonen rund um die Arena. Hunderte Einsatzkräfte wären beteiligt: die hauseigene Crew, eine private Sicherheitsfirma sowie uniformierte Polizisten, die als "Paid Details" gebucht werden können. Allein für Sicherheit und Vorbereitung schätzt Bo die Kosten auf 350.000 bis 440.000 Euro. Hinzu könnten Straßensperrungen, Verkehrslenkung und eine Eskorte für die Gäste kommen, wodurch laut dem Experten ein Teil der Kosten bei den Steuerzahlern landen würde. Als größtes Risiko nennt der Ermittler jedoch keine gezielten Angriffe, sondern ungebetene Gäste, die sich mit Smoking und erfundener Geschichte unter die High Society mischen – ein Problem, das er nach eigenen Angaben bereits bei Mariah Careys Hochzeit mehrfach erlebt hat.

Taylor, die bei ihren Tourneen ohnehin für gigantische Menschenmengen sorgt, und Footballstar Travis ziehen als Powercouple nicht nur Fans an, sondern auch jede Menge Aufmerksamkeit von Medien und Behörden. Der ehemalige Polizist hält es deshalb für wahrscheinlich, dass die Promis über private Zufahrten und möglicherweise mit Polizeieskorte zum Venue gebracht würden, um sie so gut wie möglich abzuschirmen. Gleichzeitig spielt Bo auch mit einem anderen Gedanken: "Vielleicht ist das alles nur ein Ablenkungsmanöver – und am Ende heiraten sie dort gar nicht." Während die Hochzeitsgerüchte weiter hochkochen, genießen Taylor und Travis ihre Liebe bislang ohne offizielle Bestätigung zu Ort und Zeitpunkt ihres großen Tages – und lassen damit Raum für jede Menge Fantasie vor den Toren des berühmten Stadions.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2025

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Instagram / monsemaison Taylor Swift im Kleid der Marke "Monse" in Nashville 2026.

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