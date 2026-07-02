Bald wird geheiratet: Will Taylor Swift ihren Namen ändern?

Taylor Swift (36) trägt bald vielleicht einen neuen Nachnamen: Laut einem Bericht der Daily Mail plant die Sängerin, nach ihrer Hochzeit mit Travis Kelce (36) privat den Namen Taylor Kelce anzunehmen. Die Trauung soll vermutlich noch diese Woche im New Yorker Madison Square Garden stattfinden – mit einem Probeabend für Familie und enge Freunde am Donnerstag und einer großen Party mit rund 1.000 Gästen am Freitag. Beruflich soll Taylor jedoch weiterhin unter ihrem Geburtsnamen auftreten, da ihre Karriere untrennbar mit dem Namen Swift verbunden ist.

Vertraute der Sängerin beschreiben ihre Entscheidung als typisch für sie. "Taylor ist sehr traditionell, und wenn es um die Ehe geht, würde sie Travis' Nachnamen gerne annehmen", verrät ein Insider und fügt hinzu: "In ihrem Privatleben ist die Vorstellung, Taylor Kelce zu heißen, etwas, worauf sie sich wirklich freut. Sie sieht es als bedeutsamen Schritt, besonders weil es auch der Familienname ihrer zukünftigen Kinder wäre." Eine Kombination beider Namen oder eine Bindestrichlösung komme für die 36-Jährige hingegen nicht infrage. Laut einem zweiten Insider liegt der Vergleich mit Jennifer Aniston (57) nahe, die bei ihrer Ehe mit Brad Pitt (62) ebenfalls rechtlich den Nachnamen ihres Mannes annahm, beruflich aber Jennifer Aniston blieb.

Dass Taylor professionell an ihrem Namen festhält, überrascht kaum: Ihr Name ist längst mehr als eine Künstlerbezeichnung – er steht für ein globales Wirtschaftsimperium, das unter anderem Musikrechte, Filmproduktion und ein riesiges Merchandise-Geschäft umfasst. Selbst Travis hat das öffentlich anerkannt: Der NFL-Star likte 2025 einen Instagram-Beitrag des Sportpodcasts "Bussin' with the Boys", in dem die Moderatoren zu dem Schluss kamen, dass Taylor "weitaus bekannter ist als Travis Kelce – wenn überhaupt, müsste Travis seinen Namen ändern". Die Hochzeitsfeierlichkeiten finden in der berühmten Halle in Manhattan statt, die für die Zeremonie einer märchenhaften Kulisse mit Schloss und Garten weichen soll.

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Imago Taylor Swift, Musikerin

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Imago Travis Kelce, Sportler

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens