Wikinger-Image ade: Erling Haaland zeigt sich als Cowboy

Erling Haaland (25) tauscht das Wikinger-Cape gegen Cowboystiefel: Nachdem der norwegische Fußballstar seine Mannschaft mit dem entscheidenden Treffer in der 86. Minute zum ersten Achtelfinaleinzug der Landesgeschichte geschossen hatte, ließ er seinem Sieges-Feeling auf ganz besondere Art und Weise freien Lauf. Der Sportler schlüpfte in einen kompletten Westernlook – Cowboyhut, Cowboystiefel und ein graues T-Shirt mit der Aufschrift "Y'all can kiss my Dallas" – und teilte die Fotos des Outfits auf Instagram und X. Dazu schrieb er schlicht: "Howdy!" Das Match selbst endete 2:1 gegen die Elfenbeinküste und fand am 30. Juni im Dallas Stadium in North Texas statt.

Im Spiel hatte zunächst Antonio Nusa Norwegen in der 36. Minute in Führung gebracht, bevor Amad Diallo in der 74. Minute für die Elfenbeinküste ausgleichen konnte. Erst Erlings Tor kurz vor Schluss brachte dann die Entscheidung. Damit kommt der Stürmer in diesem Turnier bereits auf insgesamt fünf Treffer. Nach dem Schlusspfiff feierte das Team gemeinsam mit den Fans den berühmten "Viking row" – jene virale Bewegung, bei der die Spieler auf dem Rasen sitzen und gemeinsam die Ruder-Geste machen. Das Magazin People berichtete zudem, dass Erling schon zuvor in seiner Zeit in Dallas in die amerikanische Kultur eingetaucht war: In einem Video vom 24. Juni versuchte der Publikumsliebling, sich mit einem Südstaaten-Akzent als ganz normaler Typ auszugeben.

Die "Viking row"-Feier hat längst die Grenzen des Fußballplatzes gesprengt. Selbst Mitglieder des norwegischen Parlaments unterbrachen nach Berichten von Reuters eine Sitzung im Storting-Gebäude in Oslo, um die Bewegung nachzuahmen. Für den Familienmenschen Erling und seine Teamkollegen geht es nun weiter nach New Jersey: Am 5. Juli wartet im Achtelfinale im New York New Jersey Stadium in East Rutherford Brasilien als nächster Gegner. Das Stadion ist für die Norweger kein unbekanntes Terrain – dort schlugen sie im Rahmen der Gruppenphase am 22. Juni bereits den Senegal mit 3:2, wobei Erling zwei Tore erzielte.

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Instagram / erling Fußballer Erling Haaland postet ein Foto von sich als Cowboy, Juli 2026.

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Getty Images Erling Haaland, Fußballprofi

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Getty Images Erling Haaland, Fußballstar