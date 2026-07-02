Vom WM-Held zum Verbrecher: Dieser Fußballstar stürzte ab

Christian Lara sorgt in Ecuador für Schlagzeilen – allerdings nicht mehr als gefeierter WM-Held, sondern als mutmaßlicher Schwerverbrecher. Der frühere Fußballstar Christian Lara, in seiner Heimat als "El Diablito" bekannt, wurde am 7. April 2026 in Quito von der Polizei festgenommen. Das berichtet das Schweizer News-Portal Blick. Die Ermittler werfen dem 45-Jährigen einen bewaffneten Überfall auf ein Elektronikgeschäft in der ecuadorianischen Hauptstadt vor. Der einstige Mittelfeldspieler soll dabei gemeinsam mit weiteren Beteiligten zugeschlagen haben.

Laut ersten Berichten der örtlichen Behörden wird Lara verdächtigt, bei dem Überfall eine Schusswaffe eingesetzt oder mitgeführt zu haben. Die Polizei gab bekannt, dass die Festnahme im Rahmen eines größeren Einsatzes erfolgt sei, bei dem mehrere Verdächtige ins Visier geraten seien. Ob es Verletzte gegeben hat, wurde zunächst nicht kommuniziert. Details zu möglichen Komplizen wurden bislang nicht veröffentlicht.

Christian Lara hatte sich in jungen Jahren einen Namen gemacht, als er mit Ecuador an der WM 2006 in Deutschland teilnahm. Der kleine Techniker trug damals den Spitznamen "El Diablito", also "Der kleine Teufel", und stand mit seiner Nationalmannschaft auf der großen Bühne des Weltfußballs. Der Auftritt bei der WM galt als Höhepunkt seiner Laufbahn und machte den Offensivspieler in seiner Heimat zu einem bekannten Gesicht. Dabei traf er unter anderem auf Superstars wie David Beckham (51). David war zuletzt übrigens wieder bei der Fußball-WM zu Gast und sorgte dort mit einem Glas Rotwein auf der VIP-Tribüne für Gesprächsstoff.

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Imago Christian Lara im Trikot Ecuadors bei der WM 2006 in Berlin am Ball

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Getty Images Ecuadors Nationalteam singt die Hymne vor dem WM-Spiel gegen Mexiko im Mexico City Stadium, fotografiert von Rodrigo Oropeza

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Imago Cruz Beckham mit Vater David und Freundin Jackie Apostel im Boston Stadium, Foxborough, 23. Juni 2026

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