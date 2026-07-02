Taylor und Travis: Ihre Hochzeit wäre keine Premiere im MSG

Heiraten Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) noch diese Woche? Berichten zufolge planen die beiden ihre Hochzeit für den 3. Juli im Madison Square Garden in New York – und damit in einer der bekanntesten Arenen der Welt. Offiziell bestätigt ist der Veranstaltungsort zwar noch nicht, doch die Anzeichen häufen sich. So berichtete zunächst TMZ von einer geplanten Zeremonie mit streng begrenzter Gästeliste. Die New York Times legte nach und bestätigte, dass am 2. Juli zunächst ein kleineres Event mit rund 100 Gästen stattfinden soll, gefolgt von einer größeren Feier mit bis zu 1.000 Gästen am 3. Juli – "möglicherweise mit Bühnenauftritten", wie es heißt.

Weitere Hinweise deuten ebenfalls stark auf den Madison Square Garden als Schauplatz hin: Rund um die Arena wurden Straßensperrungen für den Zeitraum vom 2. Juli bis zum Mittag des 4. Juli beantragt. Zudem sollen mehrere Teamkollegen von Travis bei den Kansas City Chiefs bereits Hotels in der Nähe gebucht haben, so berichtet E! News. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani, der bei einer Ansprache zu Sicherheitsvorkehrungen rund um das Feiertagswochenende offenbar versehentlich die Hochzeit erwähnte. Mit Blick auf die zahlreichen zeitgleich geplanten Großereignisse sagte er: "Wir wissen, dass dies mit dem 4. Juli, America 250 und Taylor Swifts Hochzeit zusammenfällt."

Sollte die Feier tatsächlich im Madison Square Garden steigen, wären Taylor und Travis nicht das erste Paar, das dort den Bund fürs Leben schließt. 1974 heiratete Musikerlegende Sly Stone dort die Schauspielerin Kathy Silva – die Trauung fand direkt vor einem seiner Konzerte auf der Bühne statt und wurde von rund 20.000 bis 25.000 Gästen miterlebt. 1982 folgten gleich über 2.000 Paare der Unification Church, die ihre Massentrauung ebenfalls im Garden abhielten. Das Paar Swift-Kelce wäre nach 44 Jahren das erste Paar, welches sich wieder an diesem ikonischen Ort das Jawort geben würde.

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens

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