Aus für "Ratatouille 2": Regisseur macht Fans wenig Hoffnung

Für alle Fans des Animationsklassikers "Ratatouille" gibt es schlechte Neuigkeiten: Regisseur Brad Bird (68) hat eine Fortsetzung des beliebten Pixar-Films klar abgelehnt. Gegenüber dem Filmportal Collider verriet der Filmemacher, dass er vom Studio bereits mehrfach auf eine mögliche Fortsetzung angesprochen wurde. Die Anfragen seien dabei stets eher subtil gewesen, wie er schilderte. "Sie haben kleine Andeutungen gemacht, um zu sehen, wie ich reagieren würde. Sie machen dann so einen Witz, aber der Witz ist ein bisschen ernst gemeint, so nach dem Motto: 'Würdest du?' Und ich so: 'Nein, wir haben diese Geschichte erzählt'", erklärte Brad.

Brad erzählte, dass es bei allen Filmen, die beim Publikum gut ankommen, sofort Nachfragen nach mehr gebe: "Sobald etwas bei den Leuten ankommt, denken alle automatisch: 'Wie wäre es mit noch einem?'" Er berichtet, dass ähnliche Wünsche auch zu seinem Kultfilm "Der Gigant aus dem All" an ihn herangetragen wurden. Doch auch dort sieht er die Geschichte abgeschlossen: "Für mich ist diese Geschichte erzählt", stellt er klar. "Ratatouille", das von dem kochbegeisterten Nager Remy in Paris handelt, wurde damals unter anderem von Patton Oswalt (57), Brad Garrett (66) und Will Arnett (56) mit ihren Stimmen geprägt und gilt längst als moderner Animationsklassiker.

Ganz anders klingt Brad jedoch, wenn er über "Die Unglaublichen" spricht. Zu der Superheldenfamilie, deren erstes Abenteuer 2004 startete, kann er sich einen weiteren Teil sehr gut vorstellen. Das Franchise wurde bereits 2018 mit "Die Unglaublichen 2" fortgesetzt und soll 2028 noch einmal in die Kinos zurückkehren. Sowohl "Ratatouille" als auch "Die Unglaublichen" leben für die Fans längst nicht nur auf der Leinwand weiter: In Disneyland Paris und im Epcot-Park in Florida tauchen Besucher in eigene "Ratatouille"-Attraktionen ein, während "Die Unglaublichen" in Disney California Adventure mit der "Incredicoaster"-Achterbahn gefeiert werden. So bleiben die Figuren sowohl im Kino als auch in den Freizeitparks ein fester Teil der Disney-Welt – auch wenn Remys Geschichte für seinen Schöpfer persönlich bereits ein endgültiges Ende gefunden hat.

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Imago Remy und Linguini in einer Szene aus "Ratatouille"

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Getty Images Brad Bird, Regisseur

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Edna Mode aus "Die Unglaublichen"

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