Madonna packt aus: Nach Sepsis lag sie zwei Tage im Koma

In einem neuen Video für Vogue Italia hat Madonna (67) offen über eine der schlimmsten Phasen ihres Lebens gesprochen: Vor einigen Jahren erkrankte die Popsängerin an einer bakteriellen Infektion und Sepsis, die sie in akute Lebensgefahr brachte. Sie musste auf die Intensivstation eingeliefert werden, wo die Ärzte sie intubierten und in ein medizinisches Koma versetzten. Lungen und Nieren versagten – die Sängerin kämpfte zwei Tage im Koma um ihr Leben. Inmitten dieser dramatischen Situation war es eine Krankenschwester namens Olivia, die ihr die Kraft gab, weiterzumachen. "Sie schrie mich jeden Tag an und sagte mir, ich müsse aufstehen und die Intensivstation verlassen. Sie gab mir wirklich viel Mut und Hoffnung", erinnerte sich Madonna im Gespräch mit Vogue Italia.

Als die Sängerin das Krankenhaus endlich verlassen konnte und nach Hause zurückkehrte, schenkte ihr eine ihrer Schwestern einen lila Plüsch-Oktopus. Den Gedanken an Krankenschwester Olivia fest im Hinterkopf, nannte Madonna das Kuscheltier Octavia – in Anlehnung an den Namen der Frau, die ihr so viel bedeutet hatte. "Sie ist seitdem immer bei mir. Die Füllung wird langsam etwas unappetitlich, aber ich liebe sie. Ich vergöttere sie", so Madonna über ihre inzwischen treue Schlafbegleiterin. Welche ihrer drei Schwestern Paula, Melanie oder Jennifer ihr Octavia schenkte, ließ die Musikerin offen. Nach der Erkrankung im Jahr 2023 musste sie ihre Tour zunächst unterbrechen, kehrte aber wenige Monate später vollständig auf die Bühne zurück. Ihre sechs Kinder seien dabei ein entscheidender Antrieb gewesen: "Meine Kinder haben mir wirklich geholfen, das durchzustehen, weil sie so hart gearbeitet haben. Ich wollte sie nicht enttäuschen."

Zuletzt machte Madonna auch mit einem anderen persönlichen Thema Schlagzeilen: der schwierigen Beziehung zu ihrer ältesten Tochter Lourdes Leon (29). In der BBC-Show von Graham Norton (63) hatte sie offen darüber gesprochen, dass Lourdes ihr gegenüber lange Zeit einen Groll gehegt hatte – und dass das gemeinsame Schreiben eines Songs für Madonnas neues Album "Confessions II" ihrer Beziehung gutgetan habe. Das Album, das am 3. Juli über Warner Records erscheint, ist laut Madonna auch von familiären Traumata inspiriert – darunter der Tod ihres Bruders Christopher, der 2024 im Alter von 63 Jahren nach einer Krebserkrankung starb.

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Instagram / madonna Madonna, Februar 2026

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Instagram / madonna Madonna in Marokko, Dezember 2025

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Instagram / madonna Madonna mit ihrer Tochter Lourdes, Dezember 2024