Um 15.15 Uhr geht Taylor Swifts Mega-Party in die Vollen

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) sollen sich am 3. Juli im Madison Square Garden in New York City das Jawort geben – und die Vorbereitungen für die wohl spektakulärste Hochzeit des Jahres sind in vollem Gange. Drei Polizeibeamte, die in der berühmten Arena im Einsatz sind, bestätigten gegenüber der Daily Mail, dass am Abend des 2. Juli zunächst ein Probeessen stattfindet, bevor am Freitag die eigentliche Zeremonie folgt. Über 1.000 Gäste werden erwartet, und für das Sicherheitsaufgebot sorgen insgesamt 139 Polizeibeamte, darunter fünf Lieutenants und 14 Sergeants. New York verwandelt sich für das Paar damit regelrecht in eine Festung.

Die Einsatzpläne der Polizei verraten dabei ein entscheidendes Detail: Zwei Einheiten sollen um 14.45 Uhr Ortszeit vor Ort eintreffen, eine dritte folgt genau 30 Minuten später – um 15.15 Uhr. Der zusätzliche Kräfteaufmarsch zu diesem Zeitpunkt deutet darauf hin, dass zu dieser Uhrzeit der wohl heikelste Moment der Zeremonie ansteht, etwa die Ankunft der Braut oder besonders prominenter Gäste. Wegen der erwarteten Temperaturen von rund 38 Grad in der Stadt wurden eigens klimatisierte "Kühlzonen" für die Beamten eingerichtet. Gefeiert werden soll bis weit in den frühen Morgen. Einblicke aus der Arena selbst gibt es kaum, doch ein Arbeiter verriet der Daily Mail: "Es ist unglaublich hier drin." Presseberichten zufolge soll im Inneren des Madison Square Garden sogar ein lebensgroßes Schloss aufgebaut worden sein.

Dass die Hochzeit überhaupt in einer der bekanntesten Veranstaltungshallen der Welt stattfindet, sorgt nicht nur bei Fans für Staunen. Eine Polizistin kommentierte das aufwendige Spektakel gegenüber der Daily Mail mit den Worten: "Das ist so gar nicht wie sie." Klar ist: Taylor und Travis geben sich alle Mühe, die Feierlichkeiten unter Verschluss zu halten. Laut dem Magazin TMZ sollen alle Einladungskarten mit den Namen der jeweiligen Gäste individuell markiert worden sein, um geleakte Karten sofort zurückverfolgen zu können.

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens

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Getty Images Taylor Swift beim Z100 iHeartRadio Jingle Ball 2019 im Madison Square Garden in New York

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Getty Images Travis Kelce, Taylor Swift, Ella Langley, Lainey Wilson und John Sykes bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre