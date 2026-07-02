Nach Lakers-Aus meldet sich LeBron mit emotionalen Worten

Nach acht gemeinsamen Jahren ist es offiziell: LeBron James (41) verlässt die Los Angeles Lakers. Sein Agent Rich Paul (44) bestätigte den Abschied des NBA-Stars Ende Juni. Damit endet eine Ära, in der LeBron das Trikot in den Farben Lila und Gold trug und die Franchise zu einem der meistdiskutierten Teams der Liga machte. Nach der Bekanntgabe meldete sich der Basketballsuperstar auf der Plattform X zu Wort und richtete emotionale Worte an die Lakers-Familie.

Den Anfang machte Lakers-Besitzerin Jeanie Buss, die LeBron auf X für seine Zeit beim Team würdigte: "LeBron James ist einer der größten Athleten der Geschichte. Wir werden immer dankbar für seine acht Jahre bei den Lakers sein – einschließlich des Titels, den er uns 2020 unter den schwierigsten vorstellbaren Umständen beschert hat, und der unzähligen Rekorde, die er in Lila und Gold gebrochen hat." Weiter schrieb sie: "Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft, sowohl auf dem Platz als auch abseits davon. Er wird immer ein geschätzter Teil der Lakers-Familie sein." Daraufhin antwortete LeBron direkt auf ihren Post: "Nein, danke euch! Es ist wirklich eine Ehre, die Farben getragen zu haben, während ich versucht habe, die Größe und das Vermächtnis derer fortzuführen, die vor mir kamen! Ich hoffe, ich habe ein paar von ihnen während meiner Zeit stolz gemacht."

LeBron ist nun Free Agent und kann sich ein neues Team suchen. Berichten zufolge gibt es bereits Interessenten. Sein Agent Rich Paul, mit dem er seit vielen Jahren zusammenarbeitet, ist Gründer der Sportmanagement-Agentur Klutch Sports Group, die zahlreiche Top-Athleten der NBA vertritt. Die beiden verbindet eine langjährige Freundschaft, die weit über die geschäftliche Beziehung hinausgeht – Paul war es auch, der LeBrons Wechsel zu den Lakers im Jahr 2018 in die Wege geleitet hatte.

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Getty Images LeBron James im Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Sacramento Kings in der Crypto.com Arena Los Angeles, Dezember 2025

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Getty Images Rich Paul, Sportagent

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Getty Images LeBron James, Sportler