WM-Moderatorin Lea Wagner präsentiert gewachsenen Babybauch

Lea Wagner (31) setzt ihren Babybauch jetzt erneut gekonnt in Szene: Die ARD-Moderatorin teilte auf Instagram neue Fotos von sich, auf denen sie am Dienstag in einem figurbetonten schwarzen Kleid zu sehen ist. In genau diesem Look stand die Sportjournalistin auch für die "Sportschau" vor der Kamera. Die Aufnahmen entstanden also rund um ihren TV-Einsatz, während Lea aktuell noch bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko arbeitet. Für ihre Follower ist vor allem eines unübersehbar: Ihre Babykugel ist inzwischen deutlich gewachsen und rückt auf den neuen Bildern klar in den Mittelpunkt.

In der Kommentarspalte überschlagen sich die Reaktionen auf den Post. Zahlreiche Nutzer machen der Moderatorin Komplimente und feiern ihren Look mit warmen Worten. So heißt es unter anderem, sie sehe "umwerfend" aus, andere nennen den Babybauch "wunderschön". Ihre Schwangerschaft hatte Lea bereits Anfang März öffentlich gemacht. Damals erklärte sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass dieses Jahr für sie ein ganz besonderes werde und nach der Fußball-Weltmeisterschaft noch ein privates Highlight auf sie warte. Das Baby soll nach dem Turnier zur Welt kommen. Wer der Vater des Kindes ist, behält die TV-Bekanntheit allerdings für sich.

Dass Lea ihr Leben fernab des Berufs nur dosiert mit der Öffentlichkeit teilt, zeigt sich schon länger. Gegenüber der Bild-Zeitung stellte sie Ende 2025 klar: "Privat bleibt privat. Ich möchte mich, uns, da einfach schützen und hoffe, dass die Menschen Verständnis haben." Trotzdem gibt sie ihren Fans immer mal wieder kleine Einblicke in die aktuell sehr besondere Zeit. Erst vor einigen Wochen hatte sie sich nach einem Urlaub mit einem weiteren Babybauch-Update gemeldet.

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Instagram / leawagner Lea Wagner, Moderatorin

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Instagram / leawagner Lea Wagner, Moderatorin

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Instagram / leawagner Lea Wagner im April 2026