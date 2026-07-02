Tommy Haas und Ex Sara verraten: So ist ihr Verhältnis jetzt

Auch wenn ihre Liebe nach rund 20 Jahren endete, pflegen Tennisstar Tommy Haas (48) und die US-Schauspielerin Sara Foster (45) ein außergewöhnliches Miteinander. Seit August 2024 sind die beiden getrennt – und haben dennoch nicht komplett losgelassen. Sara plauderte jetzt offen in der jüngsten Folge des Podcasts "Let's Be Honest" über das gemeinsame Familienleben nach der Trennung. Das Besondere: Wenn Tommy in der Stadt ist, verbringen die beiden und ihre Töchter Valentina und Josephine noch immer viel Zeit zusammen – unter einem Dach. "Das ist nicht jedermanns Sache", gibt Sara dabei offen zu.

Konkret sieht das so aus: Tommy wohnt inzwischen in Florida, während Sara mit den beiden Töchtern weiterhin in Los Angeles lebt. Besucht er die Familie, ist gemeinsames Essen Programm. "Wenn er in der Stadt ist, frühstücken wir zusammen. Wir frühstücken und essen jeden Tag mit unseren Kindern zu Abend", erklärt die Schauspielerin im Gespräch mit Podcast-Hostin Kristin Cavallari (39). Über den Grund für die Trennung verrät Sara außerdem: "Es ist nichts Dramatisches passiert. Ich denke, man entwickelt sich auf diese Weise auf eine andere Art und Weise." Keiner der beiden habe etwas falsch gemacht, betont sie. Für das Familienleben plädiert sie deshalb für einen fließenden Übergang: "Es spricht einiges dafür, einen langsamen Übergang zu gestalten."

Über ihren Ex verliert Sara gegenüber US Weekly ausschließlich lobende Worte. "Dieser Typ ist so unglaublich aufrichtig", schwärmt sie. Man werde niemanden finden, der etwas Schlechtes über ihn sagen könne. "Er ist kein Karriereopportunist. Er nutzt andere nicht aus. Er mag, wen er mag, ganz egal, wer man ist. Er ist wirklich ein toller Kerl", so die Schauspielerin weiter. Was das Liebesleben betrifft, hat sie ebenfalls eine klare Aussage: Sie selbst date momentan nicht – bei Tommy sieht sie das jedoch anders. "Ich bin mir sicher, er aber schon", verrät sie. Tommy und Sara hatten sich 2008 nach rund zwei Jahren Beziehung verlobt, heirateten aber nie. Gemeinsam haben sie zwei Töchter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommy Haas und Sara Foster im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommy Haas und Sara Foster mit ihrer Tochter bei der BMW Open Players Night 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Sara Foster und Tommy Haas, Mai 2023