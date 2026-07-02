US-Schauspieler William Daniels feiert stolze 75 Jahre Ehe

Schauspieler William Daniels (99) und seine Ehefrau Bonnie Bartlett feiern heute ein ganz besonderes Jubiläum: Seit 75 Jahren sind die beiden miteinander verheiratet. Am 30. Juni 1951 gaben sie sich das Jawort – und halten bis heute zusammen. Anlässlich des Jubiläums wandte sich William mit rührenden Worten über Facebook an seine Frau: "Alles Gute zum 75. Hochzeitstag, meine Frau Bonnie. Es kommt mir gar nicht so lange vor, es fühlt sich einfach an, als wäre das mein Leben. Und das alles zusammen. Was für ein Glück ich doch habe!", schrieb der 99-Jährige, der zuletzt Ende März Geburtstag feierte. Damit gehört das Paar zu den Paaren mit einer der längsten Ehen in Hollywood.

Gegenüber People sprach William kürzlich auch darüber, wie die beiden ihr hohes Alter so fit überstehen. "Wir haben einen Trainer, der zweimal pro Woche mit uns arbeitet. Früher bin ich fast täglich etwa 45 Minuten geschwommen. Das habe ich bis weit in meine 80er hinein gemacht", erklärte der Schauspieler. Bonnie sitze jeden Tag auf dem Ergometer – und sorge damit für ein gutes Vorbild. Auf die Frage nach dem Geheimnis ihrer langen Ehe antwortete William: "Ich glaube, der Hauptgrund, warum wir seit 75 Jahren verheiratet sind, ist, dass wir es nie wirklich in Betracht gezogen haben, mit jemand anderem zusammen zu sein. Also mussten wir die Dinge miteinander klären."

Dass es dabei nicht immer harmonisch zuging, zeigt Bonnies 2023 erschienene Biografie "Middle of the Rainbow". Darin schrieb die 97-Jährige, dass die Ehe anfangs auch Affären beider Partner einschloss. Während sie ihre eigenen nicht als schuldhaft empfand, traf sie Williams Affäre mit einer Produzentin aus New York Anfang der 1970er-Jahre hart – sie beschrieb sich als "am Boden zerstört". Das war der Punkt, an dem sie entschied, dass sie "keinerlei Art von offener Ehe mehr tolerieren" könne. Seitdem führen die beiden eine monogame Partnerschaft.

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Instagram / mrbilldaniels William Daniels und Bonnie Bartlett, seit 75 Jahren ein Ehepaar

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https://www.facebook.com/photo?fbid=1594943839302980&set=a.454434540020588 William Daniels feiert 75 Jahre Ehe mit Bonnie Bartlett: "Was für ein Glück ich doch habe!"

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Getty Images William Daniels und Bonnie Bartlett bei der SAG Foundation-Veranstaltung "Cocktails on Sunset" im Argyle Hotel, Los Angeles, 2005

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75 Jahre Ehe in Hollywood – wie klingt das für euch? Rührend und beeindruckend – echtes Power-Paar! Schöner Meilenstein, aber eben auch nicht ohne Schattenseiten. Ergebnis anzeigen