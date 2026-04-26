Aus dem Urlaub: Moderatorin Lea Wagner gibt Babybauch-Update

Frisch aus dem Urlaub zurück, meldet sich Lea Wagner (31) mit einem neuen Babybauch-Update bei ihren Followern. Die Moderatorin teilte auf Instagram mehrere Fotos, auf denen sie in einem weißen, seidigen Sommerkleid ihre Babykugel zeigt. Dazu kommentierte sie ehrlich: "Zu viel Sonne und zu lange Autofahrten auf der Rückbank mit vielen Serpentinen – in der Schwangerschaft 1/10, würde es nicht empfehlen." Auch ein Foto von ihr auf der Rückbank des Autos ist dabei – schwanger und mit dem Trip offensichtlich nicht ganz in ihrem Element.

Wohin die Reise genau gegangen ist, verriet Lea nicht explizit. Die Erwähnung der Serpentinen legt jedoch nahe, dass die Reise über die Alpen führte – und damit vermutlich ein Mittelmeer-Urlaub auf dem Programm stand. Besonders die lange Autofahrt auf kurvenreicher Strecke schien ihr in der Schwangerschaft ordentlich zugesetzt zu haben.

Lea hatte erst vor einigen Wochen öffentlich gemacht, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Seitdem hält die ARD-Moderatorin ihre Fans regelmäßig auf dem Laufenden – unter anderem mit ihrem Auftritt in der "Sportschau", bei dem sie ihre Babykugel erstmals vor laufender Kamera präsentierte und den sie auf Instagram mit einem Augenzwinkern kommentiert hatte: "Doppelmoderation fand ich schon immer eine gute Sache."

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Instagram / leawagner Lea Wagner im April 2026

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Instagram / leawagner Lea Wagner im April 2026

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Instagram / leawagner Lea Wagner, März 2026