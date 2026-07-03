Taylor Swift sagt Ja: Diese strengen Hochzeitsregeln gelten

Die Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) rückt immer näher – und jetzt sind weitere Details zur geplanten Feier bekannt geworden. Wie das Magazin People unter Berufung auf mehrere Insider berichtet, findet die Trauung am 3. Juli in der legendären New Yorker Veranstaltungshalle Madison Square Garden statt. Für die Gäste gilt dabei ein strikter Black-Tie-Dresscode. Außerdem müssen die Geladenen ihre Smartphones abgeben: "Den Gästen wurde mitgeteilt, dass es bei der Ankunft eine Handykontrolle geben wird", so ein Insider.

Auf Geschenke müssen die Gäste ebenfalls verzichten. NFL-Star George Kittle (32) verriet gegenüber ExtraTV, dass die Brautleute "absolut keine Geschenke" wünschen. Bei Entertainment Tonight gab er Anfang des Monats auch noch zu, den genauen Veranstaltungsort nicht zu kennen – und zeigte sich trotzdem begeistert: "Ich habe keine Erwartungen, ich weiß nur, dass es großartig werden wird." Laut Stadtgenehmigungen werden zur Traufeier zwischen 500 und 999 Gäste erwartet. Zu den bestätigten Gästen zählen unter anderem Trainer Andy Reid, Moderator Graham Norton (63) sowie die Schauspielerin Suki Waterhouse (34). Auch Ed Sheeran (35), Zoë Kravitz (37), Jack Antonoff (42) und Stevie Nicks (78) sollen dabei sein.

Die Vorbereitungen am Madison Square Garden sind bereits in vollem Gange. Seit dem 29. Juni wurden Arbeiter dabei gesichtet, wie sie Gras, Dekorationen und zahlreiche Ausrüstungsboxen in die Halle transportierten – darunter auch eine besonders große Kiste mit der Aufschrift "Mirror Ball". Außerdem wurde roter Teppich an der Südtreppe verlegt, der laut Page Six aber später wieder entfernt wurde. Neben dem aufwendigen Sicherheitskonzept rund um die Veranstaltung müssen alle Gäste zudem vorab eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen – wer danach über das Spektakel plaudert, geht damit ein hohes rechtliches Risiko ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025