Michael Landons Tochter erinnert an seinen frühen Krebstod

Genau 35 Jahre ist es heute her, dass Michael Landon (†54) an den Folgen seiner Krebserkrankung starb. Der Schauspieler, der Millionen von Zuschauern durch Serien wie "Bonanza", "Unsere kleine Farm" und "Ein Engel auf Erden" bekannt war, erlag am 1. Juli 1991 im Alter von 54 Jahren einem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Nur wenige Monate lagen zwischen der Diagnose und seinem Tod. Nun hat seine Tochter Leslie Landon Matthews gegenüber Fox News offen darüber gesprochen, wie es in den letzten Wochen und Monaten ihres Vaters wirklich zuging – und welche Rolle seine Sturheit dabei gespielt hat.

Die Diagnose hatte Michael im April 1991 ereilt, wobei der Krebs zu diesem Zeitpunkt bereits auf die Leber gestreut hatte. Daraufhin zog er sich mit seiner Ehefrau Cindy Landon auf seine Ranch in Malibu zurück und startete ein umfangreiches Gesundheitsprogramm mit Vitaminen, Enzymen und Akupunktur – ergänzt durch eine Chemotherapie und eine experimentelle Krebsbehandlung. Doch all diese Maßnahmen konnten seinen Tod nicht aufhalten. Schon drei Monate nach der Diagnose starb er. "Ich glaube, tief in seinem Inneren wusste er, dass er diese Krebserkrankung nicht überleben würde", sagte Leslie. "Er hat wirklich versucht, den Krebs zu besiegen, vor allem, weil er noch kleine Kinder großziehen musste."

Dass es überhaupt so weit kommen konnte, hat laut Leslie auch damit zu tun, dass Michael Arztbesuche lange vor sich hergeschoben hatte. Die Tochter, die selbst als Psychologin arbeitet und früher neben ihrem Vater in "Unsere kleine Farm" vor der Kamera stand, berichtete, dass die Familie stets kämpfen musste, um ihn zu Untersuchungen zu bewegen. "Ich weiß, dass meine Mutter oft davon sprach, ihn zu seinen Arztterminen zu bringen", so Leslie. Es sei "immer eine große Leistung" gewesen, wenn er schließlich doch gegangen sei. "Das Einzige, was zur Persönlichkeit meines Vaters gehörte, war seine Sturheit. Und ich glaube nicht, dass es ihm wichtig war, auf seine Gesundheit zu achten", erklärte Leslie. "Ich glaube, er hat sie einfach beiseitegelegt." Erst zehn Monate vor seinem Tod hatte Michael seine Tochter noch zum Altar geführt.

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IMAGO / Picturelux Michael Landon

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IMAGO / ZUMA Press Wire Michael Landon und seine Frau Cindy Landon

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