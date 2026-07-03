Wie viel kostet die Hochzeit von Taylor Swift und Travis?

Wenn zwei der bekanntesten Menschen der Welt heiraten, darf der Rahmen offenbar keine Grenzen kennen. Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben sich für ihre Hochzeit den Madison Square Garden in New York City ausgesucht – eine der berühmtesten Mehrzweckarenen der Welt. Und das hat seinen Preis: Laut einem Bericht von TMZ zahlte das Paar den vollen Marktpreis für die Nutzung der Location – und das ohne jeglichen Sonderrabatt, obwohl Taylor die Halle im Laufe ihrer Karriere bereits mehrfach ausverkauft hat. Da der MSG von einem börsennotierten Unternehmen betrieben wird, habe es keine Vergünstigungen gegeben, so die Quelle. Berichten zufolge kostet allein eine Nacht in der Arena rund eine Million Dollar (rund 875.000 Euro) – und das Paar buchte die Halle gleich für mehrere Tage rund um den 4. Juli. Eine anonyme Hochzeitsplanerin schätzt die Kosten bei CNN auf bis zu 20 Millionen Dollar (17,5 Millionen Euro).

Wer die Arena in diesen Tagen betritt, erkennt sie kaum wieder. Insider berichten gegenüber dem Magazin People, die Location sei geradezu "transformiert" worden. "Ich habe sie noch nie so anders aussehen sehen", so eine Quelle. Gras, Teppiche und Baldachine sollen die Halle in ein märchenhaftes Ambiente verwandelt haben. Hinzu kommen die enormen Produktionskosten: Licht- und Soundexperte Ira Levy, der bereits bei der pompösen Hochzeit der indischen Milliardärsfamilie Ambani mitgewirkt hat, schätzt allein die Beleuchtungskosten auf nahezu eine Million Dollar. Fotos, die vor dem Gebäude entstanden, zeigen Polizisten mit einem Ordner, auf dem "Taylor Swift & Travis Kelce Wedding" und das Datum "7/2" stehen – ein ungewöhnlicher, aber unmissverständlicher Hinweis auf die schiere Logistik, die hinter diesem Ereignis steckt.

Das Hochzeitskonzept scheint dabei an Taylors und Travis' Verlobung im August 2025 anzuknüpfen. Damals hatte Travis den Hintergarten seines Hauses heimlich in eine blühende Gartenlandschaft aus rosa und weißen Blumen verwandeln lassen. Taylor erinnerte sich später in "The Graham Norton Show" schmunzelnd daran: "Einer der Tricks, die er dabei anwandte, war eine Hecke, die vorher nicht da war – dahinter versteckte sich mein Tourfotograf im Gebüsch. Er hat sich wirklich ins Zeug gelegt – 10 von 10 Punkten." Nun heiraten die beiden im großen Rahmen: Rund 1.000 Gäste sind laut CBS News eingeladen, darunter enge Freunde wie Sabrina Carpenter (27) und Ed Sheeran (35).

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Juni 2025 in Florida

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Getty Images Taylor Swift, Travis Kelce, 8. September 2024, US Open (Photo by Timothy A. Clary/Afp)

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025