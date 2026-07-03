Im Vermisstenfall Guthrie: Betrüger bekennt sich schuldig

Im Fall der seit Monaten vermissten Nancy Guthrie, Mutter der "Today"-Moderatorin Savannah Guthrie (54), gibt es eine neue Entwicklung: Ein 42-jähriger Mann aus Kalifornien hat sich vor Gericht schuldig bekannt, die Familie der 84-Jährigen mit fingierten Lösegeldnachrichten belästigt zu haben. Das teilte das US-Staatsanwaltschaftsbüro für den Bezirk Arizona in einem von Hello zitierten Statement mit. Der Mann gab zwei Anklagepunkte wegen Belästigung über ein Telekommunikationsgerät zu. Ihm drohen nun bis zu zwei Jahre Haft oder eine Geldstrafe von 250.000 Dollar. Er hatte sich per SMS an Annie Guthrie, die Schwester von Savannah, sowie an deren Schwiegersohn Tommaso Cioni gewandt – kurz nachdem die Familie in einer Videobotschaft um Nancys sichere Rückkehr gefleht hatte.

"Habt ihr die Bitcoin bekommen? Wir warten auf unserer Seite auf die Transaktion", schrieb der Trittbrettfahrer skrupellos in einer Nachricht. Er räumte ein, gewusst zu haben, dass bereits zuvor echte Forderungen eingegangen waren. Das FBI betonte, wie komplex die Ermittlungen durch solche Manöver werden. Erst kürzlich musste die Behörde nach einer Reuters-Fehlmeldung, wonach alle Briefe gefälscht seien, öffentlich klarstellen, dass eben doch ein Teil der Lösegeldforderungen als potenziell echt eingestuft wird und der Fall weiter als Entführung läuft. Das Strafmaß für den nun geständigen 42-Jährigen, der sich laut dem Sender Kold zwischenzeitlich in eine stationäre Suchtbehandlung begeben sollte, wird am 10. September verkündet.

Nancy verschwand in der Nacht zum 1. Februar aus ihrem Zuhause in Tucson, Arizona. Damals wurde zunächst ihre Türklingelkamera deaktiviert, kurz darauf riss die App-Verbindung ihres Herzschrittmachers ab. Das einzige Bildmaterial zeigt eine maskierte, bewaffnete Person, die versuchte, die Kamera zu demontieren. Ihre Tochter Savannah ist inzwischen zu ihrem Moderationsjob zurückgekehrt und richtete bei "Today" einen verzweifelten Appell an die Zuschauer: "Jemand weiß etwas. Wir sind in Qual. Wir bitten um eure Hilfe."

Anzeige Anzeige

Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy

Anzeige Anzeige

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihren Geschwistern, kurz nach der angeblichen Entführung ihrer Mutter, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy