Prinzessin Ingrid und Sverre Magnus brechen royale Tradition

Beim WM-Spiel Norwegen gegen Senegal im MetLife Stadium in New Jersey sorgten Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20) nicht nur durch ihre Anwesenheit für Aufsehen. Die royalen Geschwister erschienen auf der VIP-Tribüne mit norwegischen Schals um den Hals – und verstießen damit gegen die geltenden Kleiderregeln, die es auf der VIP-Tribüne untersagen, die Farben eines bestimmten Teams zu zeigen. Als die beiden ihre Plätze einnahmen, drehten sich laut Berichten mehrere norwegische Zuschauer begeistert um, und gemeinsam mit dem Publikum erhoben sich Ingrid Alexandra und Sverre Magnus später, um die Nationalhymne zu singen. Das zeigen Bilder, die Nettavisen vorliegen.

Trotz des Regelverstoßes ernteten die beiden Royals von Experten ausschließlich Lob. Caroline Vagle, Königshausexpertin von Se og Hør, zeigte Verständnis: "Die Kronprinzenkinder trugen Schals, obwohl man auf der VIP-Tribüne eigentlich keine Unterstützung für ein Team zeigen sollte, aber das halte ich dennoch für völlig angemessen. Sie sind schließlich Prinz und Prinzessin von Norwegen." Tove Taalesen, Königsreporterin bei Nettavisen, pflichtete ihr bei: "Wenn man königlich ist, darf man die Kleiderregeln brechen. Es ist schließlich ein Fest. Alle wissen, für wen die Prinzessin und der Prinz jubeln. Ich finde, die Prinzessin hat es vorbildlich gelöst mit einem roten Kleid, und der Prinz war korrekt gekleidet, sogar mit Krawatte." Die frühere norwegische Außenministerin Anniken Huitfeldt, die in der Nähe der Geschwister auf der Tribüne saß, hatte den Besuch als "sehr besonders" bezeichnet und betont, wie wichtig Fußball für die gesamte Königsfamilie sei.

Der Ausflug ins MetLife Stadium war laut Anniken Huitfeldt die erste Auslandsreise, die die Geschwister alleine unternommen haben. Königshausexperte Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen wertete den Trip zudem als positives Zeichen für den Gesundheitszustand ihrer Mutter. "Es kann darauf hindeuten, dass es der Kronprinzessin nach der Transplantation zunehmend besser geht", sagte er gegenüber Se og Hør. Kronprinzessin Mette-Marit (52) hatte sich zuletzt einer Lungentransplantation unterzogen und befindet sich noch in der Nachsorge am Rikshospitalet in Oslo. In den Tagen vor dem Abflug in die USA hatten sowohl Ingrid Alexandra als auch ihr Vater, Kronprinz Haakon (52), die Kronprinzessin im Krankenhaus besucht.

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Imago Prinz Sverre und Prinzessin Ingrid beim WM-Qualifikationsspiel Norwegen gegen Österreich in Oslo

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Imago Prinz Sverre und Prinzessin Ingrid bei der WM-Quali Norwegen gegen Österreich im Ullevaal-Stadion in Oslo

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Getty Images Kronprinz Haakon, Kronprinzessin Mette-Marit, Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus empfangen Paralympics-Athleten im Palast