NDA gebrochen? Auf Taylor Swifts Trauung folgen Entlassungen

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben sich im Madison Square Garden in New York das Jawort gegeben – doch rund um die Traumhochzeit der Sängerin und des Footballstars wird es nun ernst für einige Beteiligte. Laut Bloomberg sollen Mitarbeiter der berühmten Arena entlassen worden sein, weil sie gegen strenge Verschwiegenheitsvereinbarungen rund um die Feier verstoßen haben. Denn bei dem Event galten besonders harte Sicherheitsvorkehrungen: Niemand durfte das Gebäude vorzeitig betreten und selbst Polizisten mussten am Eingang ihre Handys abgeben, bevor sie zur Trauung von Taylor und Travis vorgelassen wurden.

Trotz der knallharten NDAs sickerten angeblich einige Details der glamourösen Feier durch. So will TMZ erfahren haben, dass Adam Sandler (59) nicht nur den offiziellen Part übernahm und das Paar traute, sondern Taylor und Travis auch mit einem eigens für sie geschriebenen Liebessong überraschte. Für familiäre Vibes sorgten die Kinder von Jason Kelce (38) und Kylie Kelce (34), die als Blumenmädchen den Einzug des Brautpaars begleiteten. Nach der Zeremonie wurde es richtig festlich: Die Gäste wurden mit Speisen aus Taylors New-York-Lieblingsspot Zero Bond versorgt und konnten sich an Jahrmarktspielen austoben – ganz im Sinne einer ausgelassenen Feier, bei der keine Langeweile aufkommt.

Auch auf der Gästeliste zeigte sich, wie groß der Starauflauf im Madison Square Garden war. Unter den Promis, die bis in die frühen Morgenstunden das Gebäude verließen, sollen Namen wie Jennifer Lopez (56), Tom Cruise (64), Gwen Stefani (56) und Blake Shelton (50) gewesen sein, dazu Reese Witherspoon (50), Paul McCartney (84) und Stevie Nicks (78). Die Organisatoren hatten zuvor ein aufwendiges System aus Absperrungen und Sicherheitskräften rund um die Arena aufgezogen. Dies löste auch Kritik aus sowie die Tatsache, dass Taylor und Travis ihre XXL-Hochzeit ausgerechnet auf das Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages legten.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026