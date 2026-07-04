Fans rätseln: Wo liegt Mario Adorf (†) wirklich begraben?

Drei Monate nach dem Tod von Mario Adorf (†95) rätseln viele Fans darüber, wo der Schauspieler tatsächlich beigesetzt wurde. Der Filmstar war im April dieses Jahres im Alter von 95 Jahren in seiner Pariser Wohnung verstorben. Seine Witwe Monique hatte danach bekannt gegeben, dass Mario auf dem Friedhof "Cimetière marin" in Saint-Tropez seine letzte Ruhestätte finden werde. Doch wie Bild nun berichtet, hängt am Eingang eben jenes Friedhofs ein Zettel mit der Aufschrift: "Mario Adorf ist nicht in Saint-Tropez begraben. Das ist ein Fehler im Internet."

Adorfs langjähriger Manager Michael Stark löste das Rätsel gegenüber Bild auf. "Die Urnenbeisetzung in Saint-Tropez findet erst im Herbst statt", erklärte er. Monique habe sich nach der Gedenkfeier in München bewusst etwas Zeit lassen wollen und die Zeremonie nicht im Sommertrubel des belebten Ferienortes abhalten wollen. Bis dahin soll die Urne des Schauspielers in seiner Pariser Wohnung aufbewahrt werden – bei seiner Witwe Monique, die 81 Jahre alt ist.

Mario gehörte zu den prägendsten Schauspielern des deutschsprachigen Films. Geboren 1930 in Zürich, wuchs er im rheinland-pfälzischen Mayen auf und spielte im Laufe seiner langen Karriere in zahlreichen internationalen Produktionen mit. Mit seiner französischen Frau Monique lebte er viele Jahre in Paris. Das Paar war seit 1963 miteinander verheiratet – eine Verbindung, die mehr als sechs Jahrzehnte hielt.

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Getty Images Mario Adorf, Schauspieler

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Getty Images Mario Adorf, Schauspieler

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Getty Images Mario Adorf und seine Frau Monique Faye

Wie findet ihr Moniques Entscheidung, die Urnenbeisetzung auf den Herbst zu verschieben? Nachvollziehbar – ohne Touristentrubel ist der Abschied würdevoller! Schade, ein früherer Termin hätte die Spekulationen schneller beendet. Ergebnis anzeigen