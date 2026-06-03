Taylor Swift lädt Ex-BFF Karlie Kloss doch zur Hochzeit ein

Lange Zeit war unklar, ob Karlie Kloss (33) eine Einladung zur Traumhochzeit des Jahres erhalten würde – doch jetzt steht es fest: Das Supermodel wird dabei sein, wenn Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) am 3. Juli in New York City heiraten. Laut TMZ soll Karlie eine Einladung bekommen haben, obwohl die beiden Freundinnen seit Jahren nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetaucht waren. Damit scheint der jahrelange Zwist zwischen den beiden endgültig beigelegt zu sein.

Wie TMZ unter Berufung auf gut informierte Quellen berichtet, habe es zwar "echte Probleme" zwischen Taylor und Karlie gegeben – doch die beiden hätten sich bereits vor einiger Zeit wieder versöhnt. Deshalb habe Taylor keine Bedenken gehabt, das Model auf die Gästeliste zu setzen. Zuvor hatte die Daily Mail noch berichtet, Karlies Einladung habe auf der Kippe gestanden. Dort hieß es unter anderem, Taylor wolle an ihrem großen Tag vor allem Menschen um sich haben, die die Bedeutung des Moments wirklich teilen und schon lange eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen. Neben Karlie sollen laut Berichten auch Stars wie Selena Gomez (33), Ed Sheeran (35), Gigi Hadid (31) und Zoë Kravitz (37) eingeladen sein.

Taylor und Karlie hatten sich 2013 bei der "Victoria's Secret Fashion Show" kennengelernt und galten danach als beste Freundinnen. Besonders während Taylors "1989"-Ära waren die beiden unzertrennlich – sie zeigten sich gemeinsam bei Preisverleihungen, auf Social Media und landeten sogar ein gemeinsames Cover des Magazins Vogue. Um 2017 und 2018 herum begannen Gerüchte über einen Bruch zu kursieren, als die beiden nicht mehr miteinander gesehen wurden.

Als mögliche Gründe für den Bruch wurden immer wieder zwei Dinge genannt. Zum einen soll Karlies Ehe mit Joshua Kushner (40) für Spannungen gesorgt haben. Dessen Bruder Jared war ein enger Berater von Donald Trump (79). Zum anderen wurde die Freundschaft von Karlie und Joshua mit Scooter Braun (44) kritisch gesehen. Der Musikmanager kaufte einst die Rechte an Taylors frühen Alben und löste damit einen langjährigen Konflikt mit der Sängerin aus. Trotz jahrelanger Spekulationen haben weder Taylor noch Karlie jemals öffentlich einen Streit bestätigt.

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Getty Images Taylor Swift und Karlie Kloss im Dezember 2014

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles

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Imago Taylor Swift bei der Eras Tour in Chicago, Soldier Field, 2. Juni 2023

Getty Images Scooter Braun, Manager