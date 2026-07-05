Darum will Witwe Kathie Lee Gifford nie wieder heiraten

Mehr als zehn Jahre nach dem Tod ihres Mannes Frank Gifford spricht Kathie Lee Gifford (72) offen über die Vergangenheit – und die Zukunft. In einem Interview mit dem Magazin People blickt die 72-Jährige auf den Untreueskandal ihres verstorbenen Ehemannes zurück, der sie 1997 erschüttert hatte, und erklärt dabei auch, warum sie nicht mehr daran denkt, noch einmal vor den Traualtar zu treten. "Ich date gerade niemanden und möchte das auch nicht. Ich suche nicht und glaube nicht, dass ich jemals wieder heiraten werde", sagt die Fernsehmoderatorin. Zwar habe es eine Gelegenheit gegeben, bei der sich so etwas hätte anbahnen können – doch am Ende sei daraus nichts geworden.

Dennoch schließt Kathie Lee eine große Liebe für die Zukunft nicht vollständig aus. "Frank wird immer die Liebe meines Lebens sein. Wenn Gott etwas Wundersames bewirken will, zum Beispiel mir eine weitere große Liebe zu schenken, bin ich offen dafür. Deshalb lasse ich Raum für das Wunderbare", erklärt sie gegenüber People. Was den Skandal von 1997 betrifft, erzählt sie, dass sie damals nach einer Woche nach Hause zurückgekehrt sei, um die Ehe zu retten. Ihr Umgang mit der Situation habe bis heute Wirkung: "Es vergeht kein Tag, an dem nicht jemand auf mich zukommt und sagt: 'Ich möchte, dass Sie wissen, ich hatte mich von meinem Mann getrennt und bin zurückgegangen. Wir sind zur Beratung gegangen. Wir haben unsere Ehe geheilt.'"

Frank verstarb am 9. August 2015 im Alter von 84 Jahren – nur eine Woche vor seinem 85. Geburtstag – an einem schweren Herzinfarkt. Kathie Lee erinnert sich daran, ihn auf dem Boden gefunden zu haben, und berichtet, dass die Sanitäter ihr versicherten, er habe nie gelitten. Nach seinem Tod wurde zudem festgestellt, dass der frühere Footballprofi an CTE gelitten hatte, einer Hirnerkrankung, die häufig bei Sportlern auftritt, die wiederholt Kopfverletzungen erlitten haben. "Wir haben sein Gehirn der Wissenschaft für die CTE-Forschung gespendet, wo mein Sohn jetzt sehr, sehr engagiert ist", so Kathie Lee.

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Getty Images Kathie Lee Gifford, US-amerikanische TV-Moderatorin

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Getty Images Frank Gifford und Kathie Lee Gifford 2010

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Getty Images Kathie Lee Gifford, Moderatorin