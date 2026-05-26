Kathie Lee Gifford verkauft Luxus-Anwesen in Connecticut

Kathie Lee Gifford (72) trennt sich von ihrem luxuriösen Anwesen in Connecticut – und das zu einem beeindruckenden Preis. Die Fernsehmoderatorin hat ihr Haus im Küstenort Riverside für stolze 100 Millionen Dollar (86.244.070 Euro) auf den Markt gebracht. Das Anwesen mit dem Namen "Cedar Cliff" umfasst laut Fox News rund 1.250 Quadratmeter Wohnfläche, acht Schlafzimmer und insgesamt vierzehn Bäder. Besonders beeindruckend: Alle acht Schlafzimmer bieten einen direkten Blick auf das Wasser. Die Immobilie wird über Leslie McElwreath von Sotheby's International Realty vermarktet.

Das Anwesen erstreckt sich über fast drei Acres Land in einer der begehrtesten Wohngegenden von Riverside und bietet rund 380 Meter direkte Wasserfront mit gepflegten Rasenflächen. Neben einem privaten Tonstudio und einem Aufzug verfügt das Objekt über einen Tiefseekai, einen Pool mit Spa, einen Tennisplatz sowie ein Fitnesscenter. Im Listing heißt es über die Immobilie: "Cedar Cliff ist ein einzigartiges Angebot für den anspruchsvollsten Käufer – ein unvergleichliches Erlebnis raffinierter Luxus, das Bewohner und ihre Gäste einlädt, die natürliche Schönheit eines der feinsten Anwesen an der Ostküste der Vereinigten Staaten zu genießen."

Zuletzt machte sie auch wegen ihrer Gesundheit auf sich aufmerksam: Vor zwei Jahren berichtete Kathie Lee Gifford von einem schlimmen Sturz, bei dem sie sich das Becken brach. In der Sendung "Today" erzählte sie damals, dass sie nach der Entlassung aus dem Krankenhaus zunächst mit einer Gehhilfe unterwegs war. Umso größer war das Staunen, als sie sagte, sie habe "überhaupt keine Schmerzen" gehabt. Laut Kathie war selbst ihr Arzt fassungslos und sagte nach neuen Röntgenaufnahmen: "Sie sind geheilt, es ist ein Wunder. Sie können jetzt ein Glas Wein trinken gehen, wenn Sie wollen."

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Getty Images Kathie Lee Gifford, Moderatorin

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Getty Images Kathie Lee Gifford im April 2024

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Getty Images Kathie Lee Gifford, US-amerikanische TV-Moderatorin

100 Millionen Dollar für Kathies Anwesen: Findet ihr den Preis angemessen? Ja, Lage und Luxus rechtfertigen das. Nein, völlig überzogen – selbst für diese Gegend. Ergebnis anzeigen