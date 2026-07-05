Travis Kelces Mama verliert erste Worte über Taylor-Hochzeit

Einen Tag nach der Hochzeit ihres Sohnes Travis Kelce (36) mit Sängerin Taylor Swift (36) hat Donna Kelce (73) ihre erste Reaktion auf das Ereignis geteilt. Die Mutter des NFL-Stars war am 4. Juli beim 50. Macy's 4th of July Fireworks in New York City zu Gast und gab dort für Macy's ein Videointerview. Darin ließ sie sich zwar nicht zu vielen Details hinreißen, brachte ihre Gefühle aber dennoch auf den Punkt. "Ich kann ehrlich gesagt nicht allzu viel sagen, außer dass es magisch war, Mann. Magisch", schwärmte sie.

Die Hochzeit von Travis und Taylor soll laut Berichten rund 1.000 Gäste umfasst haben. Taylor hatte das Ereignis im Vorfeld bereits als "riesig" angekündigt, da das Paar niemanden von seiner Gästeliste streichen wollte. Taylors Pressesprecherin hat inzwischen einige Details bestätigt, außerdem sollen bereits erste Informationen von Hochzeitsgästen an die Öffentlichkeit gedrungen sein. In New York wurde Donna auch nach einer persönlichen Lieblings-Vierte-Juli-Erinnerung gefragt. Dabei dachte sie an gemeinsame Abende mit ihren Söhnen zurück: "Ich erinnere mich, dass ich die Jungs damals immer zum Lake Erie gebracht habe und wir das Feuerwerk in Euclid, Ohio geschaut haben. Wir hatten eine wunderbare Zeit."

Auch ein weiteres Familienmitglied plauderte erste Details aus: Taylors Tante Robin Gentry. Sie sprach nach der Feier mit Reportern und beschrieb die Trauung im Madison Square Garden als hochemotional. Gegenüber LBS News sagte sie: "Sie weinten, sie lachten, sie tanzten, sie umarmten sich und sie küssten sich." Robin ließ auch ein paar Kleinigkeiten zur Party danach durchblicken. Es habe "reichlich Essen" gegeben, außerdem eine "schöne Hochzeitstorte".

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Getty Images Travis Kelce mit seiner Mutter Donna im Juli 2023

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Getty Images Taylor Swift und Donna Kelce, Januar 2025

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026