Keine Zeit für Dates: Ornella Muti genießt ihr Single-Leben

Sie ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Italiens – und offenbar auch eine der beschäftigtsten. Ornella Muti (71) hat sich in einem Interview mit Gala zu ihrem Liebesleben geäußert und dabei klargemacht, dass für Romanzen derzeit schlicht kein Platz in ihrem Alltag ist. "Es wird schwieriger, einen Partner zu finden oder einen Ehemann. Ich habe so viel zu tun, da bleibt fürs Daten gar keine Zeit", so die 71-Jährige. Ihr Leben sei prall gefüllt – mit ihren Enkelkindern und glamourösen Auftritten bei diversen Events. Von einem potenziellen Verehrer erwartet sie aber klar definierte Voraussetzungen: "Das muss schon ein besonderer Mann sein. Einer, der mir die Freiheit gibt, so weiterzumachen."

Trotz ihres vollen Terminkalenders schließt Ornella eine neue Liebe nicht kategorisch aus. "Im Moment bin ich ein glücklicher Single. Aber sag niemals nie", erklärte sie gegenüber Gala. Die Botschaft ist also eindeutig: Eine Beziehung wäre denkbar – aber nur zu den richtigen Bedingungen und mit dem richtigen Mann an ihrer Seite. Kompromisse bei ihrer Unabhängigkeit scheint sie dabei nicht einzugehen.

Ornella wurde 1955 in Rom geboren und zählt seit Jahrzehnten zu den großen Ikonen des europäischen Kinos. International bekannt wurde sie unter anderem durch ihre Rolle in dem Film "Flash Gordon" aus dem Jahr 1980, in dem sie an der Seite von Max von Sydow (97) zu sehen war. Im Laufe ihres Lebens war die Schauspielerin zweimal verheiratet und hat drei Kinder, 2020 wurde sie kurzzeitig mit Richard Lugner (†91) in Verbindung gebracht.

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Getty Images Ornella Muti beim Sidaction Gala Dinner 2020

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Getty Images Ornella Muti beim Photocall zu "Roma Elastica" beim 79. Filmfestival von Cannes im Palais des Festivals, 21. Mai 2026

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Getty Images Ornella Muti bei der Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst