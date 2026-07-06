50 Jahre in Hollywood: Sylvester Stallone wird 80 Jahre alt

Heute feiert Sylvester Stallone (80) seinen 80. Geburtstag – und von einem ruhigen Leben im Rentenalter ist beim wohl bekanntesten Actionstar Hollywoods keine Spur. Der gebürtige New Yorker dreht weiterhin fleißig, zuletzt übernahm er in der Serie "Tulsa King" die Rolle eines Mafiabosses, der die Provinzstadt Tulsa in Oklahoma aufmischt. Es ist gleichzeitig seine erste große TV-Serienrolle und sein erster Mafioso-Auftritt überhaupt. Zudem ist er als ausführender Produzent an dem Rambo-Prequel "John Rambo" beteiligt, das die Vorgeschichte der von ihm berühmt gemachten Figur erzählen soll.

Seinen Körper hat das jahrzehntelange Action-Geschäft jedoch deutlich gezeichnet. Beim Filmfest in Cannes verriet Sylvester im Jahr 2019, er habe wohl "um die 30 Operationen gehabt" – überall sei etwas repariert und geflickt worden. In der Realityshow "The Family Stallone", in der er zusammen mit seiner Ehefrau Jennifer Flavin (57) und den gemeinsamen Töchtern Einblick ins Privatleben gab, sprach er zuletzt offen über Verletzungen am Set. Seine Frau Jennifer ergänzte dazu, dass ihm die vielen Eingriffe sehr beängstigend gewesen seien und er es nicht möge, wenn die Leute von seinen zahlreichen Rückenoperationen wüssten. Im Dezember 2025 erschien der Schauspieler zudem mit Gehstock bei einer Zeremonie im Weißen Haus, als US-Präsident Donald Trump (80) ihm eine Kennedy-Center-Medaille für sein Lebenswerk verlieh. Kurz darauf postete Sly auf Instagram ein Video aus dem Fitnessstudio, das er als eine Art "Kirche" bezeichnete: "Mit jedem Jahr sei das härter, aber deswegen müsse man sich noch mehr anstrengen", schrieb er dazu.

Neben dem aktiven Filmleben stehen für ihn noch weitere Projekte an: Für September sind seine Memoiren angekündigt, in denen er seinen Weg von einer schwierigen Kindheit bis zum großen Durchbruch nachzeichnet. "Es ist die Essenz dessen, was ich zu sagen habe", schrieb Sylvester dazu. Außerdem wird seine eigene Lebensgeschichte demnächst auf der Leinwand zu sehen sein: Das Biopic "I Play Rocky" unter der Regie von Peter Farrelly erzählt, wie der junge Sly in Hollywood um seinen Durchbruch kämpfte – bevor er 1976 mit "Rocky" quasi über Nacht berühmt wurde. In dem Film spielt Anthony Ippolito (26) den jungen Stallone. Der Kinostart in den USA ist für November 2026 geplant.

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Getty Images Sylvester Stallone, November 2024

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BrosNYC / Backgrid / ActionPress Sylvester Stallone in New York, Februar 2024

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Getty Images Sylvester Stallone und Jennifer Flavin im Dezember 2023